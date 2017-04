Battesimo della Sella 29 aprile e 13 maggio 2017 Milano Cascina Biblioteca, info e iscrizioni

Sabato 29 aprile 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e in replica anche sabato 13 maggio con il medesimo orario (10-12), si svolgerà presso la Cascina Biblioteca (via Casoria 50 Milano) il Battesimo della Sella.

BATTESIMO DELLA SELLA

L’attività è dedicata a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni: “Si tratta di una mattinata nella natura – ci spiegano gli organizzatori – in cui i bambini avranno la possibilità di provare l’emozione della prima salita a cavallo sul nostro pony Jenny. Conosceranno e accudiranno inoltre tutti gli animali della cascina – aggiungono –, e avranno modo di osservare la scuderia, casa di Jenny e dei cavalli”.

Per partecipare è necessario iscriversi via mail, scrivendo a marta.ferrari@cascinabiblioteca.it indicando nome, cognome ed età del bambino.

Il costo è di 10 euro a bambino (da versare la mattina stessa dell’attività).

L’attività si svolgerà all’aperto.

Di seguito i link relativi rispettivamente alla prima data e alla seconda data dell’iniziativa:

IL CENTRO EQUESTRE DI CASCINA BIBLIOTECA

Il Centro di Attività Equestre di Cascina Biblioteca è un Centro di Rieducazione Equestre riconosciuto e aggregato all’ Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre (ANIRE).

Attività di Rieducazione Equestre

Presso il centro è possibile partecipare alle attività finalizzate a sviluppare le capacità delle persone con disabilità mediante l’uso del cavallo. Questo tipo d’intervento è utile per lo sviluppo dell’autonomia, dell’autostima e della consapevolezza del sé. Grazie al lavoro con il cavallo, è inoltre possibile perfezionare il coordinamento dei movimenti e migliorare l’equilibrio, stimolando la concentrazione e l’attenzione. “Siamo specializzati – ci raccontano gli operatori – nel lavoro con bambini e ragazzi con autismo e disturbi specifici dell’apprendimento”.

Calendario

Da ottobre alla prima settimana di giugno.

Chiusure secondo calendario scolastico ( Durante le chiusure il maneggio è attivo con campus e centri estivi rivolti ai bambini)

Info: per ulteriori informazioni, 3488643608 oppure valentina.viani@cascinabiblioteca.it

