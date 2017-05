Concerti gratuiti dentro cortili e quartieri periferici Milano, programma da maggio 2017

Si comincia a maggio durante la prima edizione di “Milano Food City” con una serie di concerti gratuiti e aperti al pubblico nei cortili di via Padova e del Quartiere Adriano.

Si inaugura infatti, sabato 6 maggio 2017, la rassegna di musica “ClassicAperta”, con l’obiettivo di portare concerti gratuiti di musica classica in luoghi non tradizionali. Ora il percorso continua con una stagione di concerti di musica classica gratuiti, che saranno ospitati nei numerosi cortili con importanti qualità storiche ed estetiche del quartiere Adriano-Via Padova (Municipio 2), che per l’occasione saranno aperti al pubblico.

Sabato 6 maggio, dalle ore 17 alle ore 20, tre cortili del quartiere Adriano–via Padova ospiteranno i concerti di musica classica eseguiti dagli studenti della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” che si esibiranno in terzetti e quartetti.

Contemporaneamente, sul terrazzo di Villa Lecchi che si affaccia sul Naviglio della Martesana, il Corpo Musicale di Crescenzago eseguirà un concerto di musica classica bandistica. L’evento rientra nel palinsesto della prima edizione di “Milano Food City” e, quindi, la musica si inserisce in un contesto di grande convivialità. Scopo dell’iniziativa è creare una nuova visione delle periferie come luoghi accoglienti, vivi, integrati, che si aprono ai cittadini grazie al passe-partout della musica classica.

In questo senso, seguendo gli obiettivi di valorizzazione che si è prefissata, l’Associazione per MITO Onlus si occuperà anche del restauro di alcuni dei luoghi che ospiteranno i concerti, in cambio dell’impegno da parte dei residenti ad aprire periodicamente i cortili ai cittadini. Per questi primi appuntamenti di “ClassicAperta” la Fonderia Artistica Battaglia di Milano ha deciso di sponsorizzare il restauro di un’antica monofora nel cortile di via Berra 10 e ne ha affidato l’incarico alla professoressa Bruna Mariani specializzata presso l’Opificio delle Pietre Dure.

Le occasioni per assistere a concerti nel Municipio 2 proseguiranno nei mesi a seguire e nel 2018 per approdare, in futuro, in altre zone di Milano.

Intanto il programma prevede:

– Martedì 2 maggio alle ore 19.30, concerto per la presentazione del progetto agli iscritti e ai sostenitori dell’Associazione per MITO Onlus tenuto da Vovka Ashkenazy e Maria Tretyakova presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo – Via Romagnosi, 8.

– Giovedì 18 maggio alle ore 20, concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano presso l’auditorium della Casa della Carità di Via Brambilla, 10.

– Giovedì 25 maggio alle ore 20, concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano presso il Teatrino nel Parco Trotter.

“ClassicAperta” porta la musica anche nelle scuole, offrendo ai ragazzi e alle famiglie la possibilità di accedere a eventi musicali di qualità al di fuori dei luoghi e delle situazioni tradizionali.

Lunedì 5 giugno alle ore 17 è già in programma un concerto di presentazione dell’iniziativa “ClassicAperta”, aperto a studenti, famiglie e pubblico, presso l’IC Ciresola, di viale Brianza 18, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, la Direzione Didattica e il Comitato Genitori. Al termine dei concerti, i musicisti racconteranno al pubblico le loro esperienze e le motivazioni delle loro scelte professionali, i percorsi da loro compiuti, le difficoltà affrontate e i percorsi possibili per diventare musicisti.

