Cortili Aperti 21 maggio 2017 Milano, elenco palazzi, concerti, esposizione auto d’epoca

Domenica 21 maggio 2017 si svolgerà a Milano, in via Manzoni e dintorni, la XXIV Edizione di Cortili Aperti.

La manifestazione è completamente gratuita, e prende le mosse dalla Giornate Nazionali ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane; per tale occasione saranno aperte al pubblico le porte dei più segreti cortili del cuore di Milano.

Sarà possibile accedere ai cortili dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e, con un piccolo contributo, si potrà ottenere una guida illustrativa il cui ricavato verrà devoluto al restauro di un’opera d’arte di pubblica fruibilità.

Per l’occasione, inoltre, gli allievi di Milano Civica Scuola di Musica Claudio Abbado si esibiranno nel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda in via Manzoni 41 dalle 11,00 alle 18,00 con brani di Verdi, Schumann, Debussy, Mozart e Wagner.

Si potranno visitare i cortili dei seguenti Palazzi:

– Palazzo Belgiojoso – Piazza Belgiojoso, 2

– Casa Bergamasco – Via Morone, 2

– Casa Marchetti – Via Morone, 4

– Casa Del Bono – Via Borgospesso, 21

– Palazzo Vidiserti– Via Bigli, 10

– Palazzo Borromeo d’Adda – Via Manzoni, 41

– Palazzo Anguissola Antona Traversi – Via Manzoni, 10

– Palazzo Morando – Via Sant’Andrea, 6

– Palazzo Bagatti Valsecchi – Via Gesù, 5

Inoltre:

–Visite guidate a cura di Città Nascosta Milano dalle 10 alle 17

– Auto storiche dei soci del CMAE – Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca – in esposizione in vari cortili. Il tema per questa edizione sarà: le auto e il cinema.

Per ulteriori informazioni:

02.76318634 | 340.5546402 | giovani.lombardia@adsi.it