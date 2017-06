Eventi dentro Castello Sforzesco 9 giugno – 27 agosto 2017 Milano, programma “Estate Sforzesca”

Dal 9 giugno al 27 agosto sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si svolgerà la quinta edizione di Estate Sforzesca: concerti di musica classica, jazz e pop e spettacoli di danza e teatro per animare le serate milanesi.

Il calendario è in continuo aggiornamento: più di 60 gli eventi che animeranno la calda estate della capitale meneghina, con una molteplicità di offerte ricreative.

Per mantenersi aggiornati, è disponibile il sito del Comune di Milano: http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/danonperdere/EstateSforzesca

Il Castello Sforzesco è uno dei principali simboli di Milano e della sua storia. Fu costruito nel XV secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di Milano, sui resti di una precedente fortificazione risalente al XIV secolo nota come Castrum Porte Jovis (Castello di porta Giovia o Zobia), e nei secoli ha subito notevoli trasformazioni. Fra il Cinquecento e il Seicento era una delle principali cittadelle militari d’Europa; restaurato in stile storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905, ora è sede di importanti istituzioni culturali e meta turistica. È uno dei più grandi castelli d’Europa.