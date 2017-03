Eventi Festa del Perdono 6 – 9 aprile Milano antico Ospedale Maggiore, concerti, rievocazioni e opere d’arte

La Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano affonda le sue radici nell’antico Ospedale Maggiore, realizzato nel 1456 dal duca Francesco Sforza. Nei suoi sei secoli di Storia ha raccolto e custodito un patrimonio artistico sterminato, tra cui ci sono opere di Giovanni Segantini, Francesco Hayez e il Pitocchetto. Un patrimonio che finora pochissimi hanno potuto apprezzare, e che adesso torna visitabile dal pubblico in occasione della Festa del Perdono.

LA TRADIZIONE DEL 1459 – L’Ospedale si apre quindi ai cittadini e riporta alla luce i suoi tesori, rinnovando una tradizione plurisecolare: la Festa del Perdono, iniziata nel 1459, si celebra da allora ogni anno dispari per concedere l’indulgenza plenaria e per ringraziare tutti i benefattori che in questi secoli hanno reso grande l’Ospedale. Una tradizione che si era persa, ma che oggi torna con lo stesso spirito del passato, coinvolgendo direttamente i cittadini con concerti, mostre e rievocazioni storiche.

MERCOLEDÌ 5 APRILE – Il momento più atteso è per la sera del 5 aprile: è il concerto del Maestro Matteo Fedeli, che suonerà un violino Guarneri del 1694 e che destinerà il ricavato della serata al restauro dell’Archivio Storico dell’Ospedale. Nel concerto sarà eseguita in prima assoluta anche ‘Elegia: la ruota della vita’, scritta da Damiano Danti proprio per questa occasione. La partitura originale, per violino e orchestra, sarà donata proprio all’Archivio, dove sono custoditi oltre 100mila documenti storici.

– Nella stessa giornata ci saranno anche diverse performance musicali itineranti negli atri e nei reparti del Policlinico, in modo da portare un po’ di Festa del Perdono anche tra gli utenti e i pazienti dell’Ospedale, con le esecuzioni curate dagli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

6 – 9 APRILE – Dal 6 al 9 aprile, invece, prenderà il via il Salone del Nobile, una mostra aperta a tutti con una selezione dei quadri custoditi nel caveau del Policlinico. In omaggio al Salone del Mobile, le opere sono state scelte per dare risalto alle abitazioni e ai palazzi che dal ‘700 al ‘900 hanno caratterizzato i ritratti dei Benefattori dell’Ospedale Maggiore.

– Sarà esposto anche il dipinto più prestigioso della collezione: si tratta del ‘Ritratto di Carlo Rotta’ eseguito da Giovanni Segantini, unico esempio al mondo di ritratto su commissione realizzato dal celebre pittore. Le visite sono gratuite, e sono rese possibili grazie ai volontari della Delegazione Fondo Ambiente Italiano (FAI) di Milano.

GRAN FINALE – Il 9 aprile, infine, i cittadini potranno immergersi nelle atmosfere dell’antica Festa del Perdono grazie a ‘Un tuffo nel passato’, una vera e propria rievocazione storica che riporterà nel presente le arti e i mestieri del ‘400, insieme ai costumi dell’epoca.

– La giornata prevede anche attività e laboratori didattici per bambini, ed è stata organizzata da Fondazione De Marchi onlus con il contributo dell’Associazione per il Bambino Nefropatico (ABN Onlus).

PROGRAMMA COMPLETO E PRENOTAZIONI – Per il programma completo e per prenotazioni: http://www.policlinico.mi.it/festadelperdono



