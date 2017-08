Eventi gratis agosto e Ferragosto 2017 Verbania Lago Maggiore, elenco fuochi d’artificio e spettacoli

Prosegue l’elenco di eventi che CronacaMilano ha selezionato in tutta la Lombardia per raccogliere tante feste ideali per vivere al meglio l’estate, con divertimento gratuito per tutte le età (Leggi anche:Mostre gratis musei civici Brescia Ferragosto e 8 – 20 agosto 2017, Orari, dettagli e info

Eventi gratis Lombardia 1 – 31 agosto 2017, elenco fuochi d’artificio, feste, sagre e concerti).

Il comune di Verbania, da martedì 1° giugno al 30 settembre 2017, ospiterà tante iniziative per celebrare al meglio la propria natura di città-giardino affacciata sul Lago Maggiore con spettacoli, mercatini, musica e concerti, cultura, feste di piazza, sport e mostre.

Di seguito l’elenco di appuntamenti confermati, dal 1° al 27 agosto 2017:

– Mercoledì 2 agosto

a Verbania Pallanza, Biblioteca Civica P. Ceretti (via V. Veneto 138) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO

Un volo libero, allegro, con brio – con Marco Pagani

– Venerdì 4 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER

Economia sociale economia possibile

Esperienze locali di imprese locali

– a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – TESEO E ARIANNA

Dell’amore, dell’inconscio, dell’abbandono

-a Verbania Pallanza, Biblioteca Civica P. Ceretti (via V. Veneto 138) – tutto il giorno

ZEBO FESTIVAL

Sabato 5 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – A STEP FORWARD

Presenta progetto in Senegal

Sabato 5 e domenica 6 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

GIOCHI SENZA QUARTIERE

Martedì 8 agosto

a Verbania Pallanza, Cortile Museo del Paesaggio (via Ruga 44) – ore 21.45

ESTATE AL MUSEO – CINEMA IN CORTILE

Giovanni Segantini: “Magie della Luce” di Christian Labhart

Mercoledì 9 agosto

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – AVANTI!

Compagnia Due. Spettacolo clownesco per tutti.

Venerdì 11 agosto

a Verbania Pallanza, Chiesa di Madonna di Campagna

CONCERTO D’ESTATE

– a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – PIANOFORTE VENDESI

Spettacolo tratto dal libro di Andrea Vitali

Da venerdì 11 a lunedì 14 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

INIZIATIVE LEGATE AL 45° PALIO REMIERO

Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto

a Verbania Pallanza, Chiesa di Madonna di Campagna – tutto il giorno

FESTA DI FERRAGOSTO

Domenica 13 agosto

a Verbania Pallanza, Piazza Garibaldi – ore 21.00

BALLO DELLE DEBUTTANTI IN TOUR

– a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 21.00

CANZONATORE DI CUORI

Da “Il Don Giovanni” di Molière con musiche dagli ’70 a oggi. Gli artisti si esibiranno sui galeoni del palio remiero.

– a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 23.00

SPETTACOLO PIROTECNICO

Lunedì 14 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 18.00

45° PALIO REMIERO

Da lunedì 14 a martedì 15 agosto

a Verbania Intra, Lungolago – tutto il giorno

MANI MAGICHE, ISABEL HARTMAN, MERCATINI HOBBISTI

Da venerdì 18 agosto a domenica 20 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

HOP HOP STREET FOOD

Sabato 19 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – OVER THE BORDERS

Musiche e culture dal mondo

Mercoledì 23 agosto

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – L’AZZARDO DEL GIOCATORE

Conferenza-spettacolo sull’arte della giocoleria

Venerdì 25 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

MERCATINI

– a Verbania Pallanza, Cortile Museo del Paesaggio (via Ruga 44) – ore 21.45

ESTATE AL MUSEO – POLIRITMICA

Concerto matinèe Percussion Duo (Paolo Sanna e Giacomo Salis)

Poliritmica Ensemble. Ospite Tony Arco

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza

POLIRITMICA – FESTIVAL DI PERCUSSIONI

Da venerdì 25 a sabato 26 agosto

a Verbania Suna, Lungolago – ore 19.00

LE NOTTI DI SUNA – Festa di Fine Estate

Musica, spettacoli, gastronomia, pesciolata

Sabato 26 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – AMUNÌ

Compagnia Voci Erranti

– a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.00

SETTIMANE MUSICALI DI STRESA E DEL LAGO MAGGIORE

STRESA FESTIVAL 56° Festival Internazionale – Incontri

Olivia Manescalchi (voce narrante), “alTREtracce” teatro delle ombre

Stresa Festival Orchestra, Daniele Rustioni direttore

– a Verbania Cavandone, nelle piazze e vie del paese – ore 20.30

IL PAESE DEI NARRATORI, 24^ edizione

Da sabato 26 a domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza – tutto il giorno

HAPPY FARM Colori e Sapori

Domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza, Parco di Villa Maioni (via V. Veneto 138) – ore 21.00

POLIRITMICA & ALLEGRO CON BRIO

ALL MY ROBOTS con Sebastiano di Gennaro, esecutori di metallo su carta

– a Verbania Pallanza, Parco di Villa Maioni (via V. Veneto 138) – ore 23.00

BIENOISE con Alberto Ricca