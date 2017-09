Eventi gratis Verbania 1 – 30 settembre 2017, tutti gli spettacoli e le feste sul Lago Maggiore

Il rientro dalle vacanze può essere ammorbidito da tanti eventi aperti a tutti, nella splendida cornice del Lago Maggiore: il programma che si svolgerà nella suggestiva città-giardino di Verbania, dal 1° giugno al 30 settembre 2017, prevede spettacoli, mercatini, musica e concerti, cultura, feste di piazza, sport e mostre.

Questi tutti gli appuntamenti confermati, fino al 30 agosto 2017:

Venerdì 1 settembre

a Verbania Suna, dal Circolo di Suna – ore 19.45

CRONO TASSO – da Suna a Cavandone

Corsa podistica non competitiva in ricordo di Laura Garboli

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre

a Verbania Pallanza, lungolago – tutto il giorno

MERCATINO REGIONALE FRANCESE

Sabato 2 settembre

– a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 20.00

ACCADEMIA DEL PIACERE

Musica barocca dell’era coloniale in dialogo col flamenco

– a Verbania Intra, Centro Storico – ore 21.00

NOTTE DI NOTE Musica nel Centro Storico di Intra

– a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – RACCONTI DI GUERRA E DI MIGRAZIONE

con Don Renato Sacco

Venerdì 8 settembre

– a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – SONO VENUTO PER ACCOGLIERE

Walter Passerini incontra Don Giuseppe Masseroni: una vita per gli altri

– a Verbania Pallanza, Cortile Museo del Paesaggio (via Ruga 44) – ore 21.00

ESTATE AL MUSEO – “CIME TEMPESTOSE: Achille Tominetti e i giganti della montagna tra romanticismo e simbolismo”

A cura di Chiara Gatti e Michele Tavola

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre

– a Verbania Intra, Piazzale Flaim – tutto il giorno

STREET FOOD VILLAGE IN TOUR E MERCATINO

– a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

COME UNA VOLTA – Usi e sapori del Bel Paese

Sabato 9 settembre

– a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 20.45

FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO

Les Nuites Romantiques

– a Verbania Intra, Piazza San Vittore e Piazzetta – tutto il giorno

MERCATINO ANTIQUARIO E COLLEZIONISMO

Domenica 10 settembre

a Verbania Pallanza, Villa Giulia (Corso Zanitello, 10) – ore 20.45

FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO

Les Nuites Romantiques

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) e Biblioteca Civica

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA – 11^ edizione

Lèggère Stòrie e Paròle sul Treno

Venerdì 15 settembre

– a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – ENTREVERADOS

Con Buschini/Burgos Duo

– a Verbania Pallanza, libreria Spalavera (via Ruga) – ore 21.00

Libreria Spalavera Eventi 2017

PAOLO COGNETTI “LE OTTO MONTAGNE”

Sabato 16 settembre

a Verbania Intra, lungolago – tutto il giorno

ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, ENOGASTRONOMIA E AGROALIMENTARI

Domenica 17 settembre

– a Verbania Pallanza, lungolago – dalle 14.30 alle 18.00

LA CITTÀ DEI BAMBINI – Giochi in piazza

– A Verbania Pallanza, Grand Hotel Majestic (Corso Zanitello, 32) – ore 20.45

FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO

Les Nuites Romantiques

Con Edoardo Torbianelli

Sabato 23 e domenica 24 settembre

a Verbania, lungolago – tutto il giorno

MERCATINO HOBBISTI

Domenica 24 settembre

a Verbania Intra, lungolago – tutto il giorno

ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, ENOGASTRONOMIA E AGROALIMENTARI

– A Verbania Pallanza, Grand Hotel Majestic (Corso Zanitello, 32) – ore 20.45

FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO

Les Nuites Romantiques

Con Jean François Antonioli

– a Verbania Pallanza, libreria Spalavera (via Ruga) – ore 21.00

Libreria Spalavera Eventi 2017

PALLANZA LEGGE

Giovedì 28 settembre

a Verbania Pallanza, Museo del Paesaggio (via Ruga) – ore 15.00

CONCERTO

Da Venerdì 29 a sabato 30 settembre

a Verbania Intra, Piazza San Vittore – tutto il giorno

CHOCOMOMENTS

