Eventi Settimana della Moda Milano 21 – 27 febbraio 2017, elenco party e mostre su invito e aperti a tutti

Al via la Settimana della Moda di Milano, con le presentazioni delle sfilate Autunno/Inverno 2017/18. Dal 21 al 27 febbraio (si inizia sempre un giorno prima!), di seguito tutti gli appuntamenti della fashion week:

MARTEDì 21 FEBBRAIO

H 19 #Likes Timless: opening mostra open air lungo Via della Spiga (fino al 28/2). Su invito

MERCOLEDì 22 FEBBRAIO

H 9 A Forward Vision for Eyewear Heritage, mostra a cura di Safilo, Via Manzoni 38. Ingresso libero fino al 27 febbraio

H 13.15 Conferenza stampa Camera Nazionale della Moda Italiana: su invito

H 18.30 Cocktail Valentino: Via Clerici 5, su invito

H 19 The Next Talents: Via sant’Andrea 6, su invito

H 21 Gucci Event: su invito

Fashion Hub Market Unicredit Pavillon: aperto al pubblico tuti i giorni, Piazza Gae Aulenti 10, fino al 27 febbraio

Portraits by Maurizio Galiberti: Mostra fotografica e installazione artistica su moda e cinema, Fashion Hub all’Unicredit Pavillon, Piazza Gae Aulenti 10

Fashion Film Festival Milano presents Winners & Nominees 2016: Fashion Hub all’Unicredit Pavillon

Paolo Monti. Fotografie/Photographs 1935-1982: Mostra presso Castello Sforzesco, Piazza Castello, fino al 12 marzo 2017

Keith Haring. About Art: Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, fino 18 giugno 2017

Ricami di luce. Paillettes e lustrini nella moda di Palazzo Morando 1770-2004. Atelier Rosa Genoni: Mostra a Palazzo Morando, Via Sant’Andrea 6, fino al 2 luglio 2017

Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco: Mostra a Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, fino al 26 febbraio 2017

Manolo Blahnik. The Art of the Shoes: Mostra a Palazzo Morando, Via Sant’Andrea 6, fino al 9 aprile 2017

Boom 60! Era Arte Moderna: Mostra al Museo del Novecento, Via Guglielmo Marconi 1, fino al 12 marzo 2017

GIOVEDì 23 FEBBRAIO

H 10.30 La Double J at Larusmiani: Via Montenapoleone 7, su invito

H 13.45 British Airways @Corso Como 5 e The Berkeley Hotel London: una tazza del famoso afternoon tea, una coppa di champagne un l’abito/installazione, Atelier Corso Como 5, su invito

H 17 Moda & Cinema: in anteprima pillole di Moda mia, film di Marco Pollini, e opening di Attrici, mostra fotografica di Davide Bonaiti, presso Milano Fashion Library, Via Alessadria 8

H 18.30 Gucci Eyewear Event: Via Mecenate 77, su invito

H 18.30 Cocktail party Oper opening nuova boutique La Perla: Via Montenapoleone 14, su invito

H 18.30 Camera Nazionale della Moda Italiana – Inaugurazione Fashion Hub Market: Unicredit Pavillon, Piazza Gae Aulenti 10, su invito

H 19 Evento Sari Spazio Raw and Love: Via Cevedale 5A, su invito

H 19 Cocktail del Club del Restauro del Museo Poldi Pezzoli in ricordo di Marta Marzotto: Via Manzoni 12, su invito

H 21 Ottod’Ame. Sei in salotto: Via Cesare Correnti 14, su invito

H 22.30 I-D & The Blonde Salad. New Wave Milano: Via Olona 6bis, su invito

H 22.30 Dreaming party Luisa Beccaria e Tiffany: Via San Paolo 10, su invito

VENERDì 24 FEBBRAIO

H 10 Club del Restauro del Museo Poldi Pezzoli in ricordo di Marta Marzotto. Il gioiello italiano del XX secolo: Mostra in Via Manzoni 12, aperta al pubblico con ingresso gratuito

H 13 The Creative Spot by Fidenza Village & Value Retail (in collaborazione con CNMI): curato da Rossana Orlandi e Vogue Talents, Via Palestro 2, su invito

H 17 Piero Genelli, Finzione e Realtà: Moderatore Mariateresa Cerretelli, Unicredit Pavilion, Piazza Gae Aulenti 10, su invito

H 18 Marina Rinaldi Soundtrack: Piazza Vetra 7, su invito

H 18.30 Cocktail inaugurazione boutique Maria Grazia Severi: Via della Spiga 36, su invito

H 18.30 Presentazione del libro Anna Molinari Blumarine: Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II, aperto al pubblico

H 19 Cocktail Mr&Mrs Italy. The Parka Way: Via Manzoni 16/A, su invito

SABATO 25 FEBBRAIO

H 10.30 Evento Curiel Couture S7S 2017: Via Montenapoleone 13, su invito

H 16.30 Agnona Special Event: First Show, Viale Pasubio 5, su invito. H 17.30 Second Show, su invito

H 17: Toni Thorimbert. Faccia da schiaffi: Modera Mariateresa Cerratelli, Unicredit Pavilion, Piazza Gae Aulenti 10, su invito

H 18.30 Selfie Party Meitu T8 X Cristiano Burani: Via Olona 6 bis, su invito

H 19 Cocktail #blumarine 40: Via della Spiga 30, su invito

H 19.30 10 Years of Italia Independent: Via Montenapoleone 19, su invito

H 19.30 Elle Cocktail Party per Elle 30 anni: Mostra open air lungo via Fiori Chiari, cocktail Via Fiori Chiari 3, su invito

DOMENICA 26 FEBBRAIO

H 13.30 Portugal Fashion: Special Show Carlos Gil: Via Olona 6bis, light lunch to follow, su invito

H 17 Maurizio Galimberti Istant Artist: Modera Mariateresa Cerretelli, Unicredit Pavilion, Piazza Gael Aulenti 10, su invito

H 18 The Official Launch of the new Moncler Lunettes Collection: Via Montenapoleone 1, su invito

H 18.30 New Trend: Via Verdi 8, su invito

H 19 Giada Special Event: Via Brera 28, su invito

H 19.30 Portugal Fashion: Special Show Carlos Gil: Via Olona 6bis, light dinner to follow, su invito