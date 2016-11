Incidente Milano – Mortara, schianto mortale tra auto e bus

L’incidente è avvenuto sulla Milano-Mortara: violentissimo l’impatto tra un’auto e un autobus, che si sono schiantate frontalmente portando alla morte della ragazza al volante della vettura.

Secondo quanto ricostruito, i due veicoli si trovavano sul tratto stradale che conduce alla stazione ferroviaria di Albairate, non distante dall’impianto di compostaggio.

Dopo che la giovane ha perso il controllo della sua vettura, è andata a ribaltarsi dentro un fosso accanto alla carreggiata di senso opposto.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, i cui uomini hanno estratto la ragazza incastrata nelle lamiere.

Purtroppo, la giovane è apparsa subito in condizioni molto gravi e, nonostante la corsa del 118 in ospedale, è spirata per le gravissime lesioni subite.