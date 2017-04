Mostra gratuita “Il Giallo a Milano” Biblioteca Braidense Brera 20 aprile 6 maggio 2017, tutte le info

Nell’ambito della prima edizione di Tempo di libri, la manifestazione dedicata all’editoria voluta dall’Associazione Italiana Editori, con l’appoggio del Comune di Milano, la Biblioteca Nazionale Braidense, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e con il Centro Apice dell’Università degli studi di Milano, propone al pubblico la mostra curata da Raffaele De Berti (Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Università degli studi di Milano) e Irene Piazzoni (Dipartimento di Studi storici Università degli studi di Milano).

Il giallo a Milano (come e perché Holmes, Maigret e De Vincenzi si trovano a Brera)

L’esposizione intende ripercorre l’avvincente avventura editoriale di questo genere letterario dal secondo Ottocento alla soglia degli anni cinquanta del Novecento, in una festa di titoli, di immagini, di colori, attingendo al patrimonio librario dei tre enti organizzatori.

1869: escono, pubblicate dalla Pirola, le Storie incredibili di Edgar Allan Poe tradotte da Baccio Emanuele Maineri, grande estimatore dello scrittore americano, tra le prime traduzioni di Poe in Italia. Da quel momento, l’editoria milanese diventa protagonista della diffusione del racconto poliziesco, giudiziario e del mistero, che sta allora muovendo i primi passi.

Nel tardo Ottocento sono gli editori più attenti al largo pubblico, in testa Treves e Sonzogno, a ospitare nelle loro collezioni le opere dei primi esponenti di questo genere, che finisce per prendere stanza anche nei periodici per le famiglie, come quelli pubblicati dal “Corriere della Sera”, per poi strutturarsi dal punto di vista editoriale, dai primi anni del nuovo secolo, in un modello definito, corredato da un opportuno codice visivo.

In questa evoluzione, infatti, giocano un ruolo cruciale gli elementi paratestuali, come le soluzioni grafiche, le illustrazioni e, tanto più nel caso dei libri, le copertine, studiate per catturare l’occhio del lettore e, allo stesso tempo, per rendere immediatamente riconoscibile il genere: un cimento che metterà alla prova, con soluzioni talora di grande pregio e originalità, numerosissimi tra grafici e disegnatori.

Dal secondo decennio del Novecento Bietti e Sonzogno mettono a punto le prime serie e le prime collane specializzate: sono le “Avventure del poliziotto americano Ben Wilson”, “I racconti misteriosi”, “I romanzi polizieschi”, le “Straordinarie avventure di Arsenio Lupin”. Sono queste collane a preparare il terreno per l’exploit di Mondadori. Un momento dirimente, infatti, è il 1929, quando Arnoldo lancia la celebre collana che, dal colore della copertina, finirà per conferire il nome al genere nel nostro Paese. I “Gialli” Mondadori sono una felicissima intuizione, tanto che, da quel momento, saranno molti gli imitatori.

E quegli anni – gli anni trenta – segnano il boom del giallo. Editori grandi e piccoli riversano sul

mercato una enorme messe di titoli – in libri, in dispense, in fascicoli – di autori tradotti e di autori nostrani, in un ventaglio molto articolato di proposte per qualità, target di pubblico, sfumature. Un fenomeno che non si esaurirà nel dopoguerra, anzi conoscerà, sulla scia della ripresa dei gialli mondadoriani, una nuova stagione.

Sala Maria Teresa – Sabato 22 aprile ore 11,00

Legato al Fuori Tempo di libri ci sarà un incontro con Hans Tuzzi dal titolo:

Gialli, noir, mistery & Co. Dagli antenati ai pronipoti

Sala Maria Teresa

ingresso libero

Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28, 20121 Milano

inaugurazione: 20 aprile ore 18.00

la mostra proseguirà fino al 6 maggio

Ingresso libero

orario della mostra: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 – domenica chiuso

Saranno presenti all’ inaugurazione

James M. Bradburne, Raffaele De Berti, Luisa Finocchi, Irene Piazzoni,

Hans Tuzzi

Per ulteriori informazioni:

mail: b-brai.comunicazione@beniculturali.it – tel 02 86460907 int 501

