Passeggiata per vedere lucciole Parco delle Cave Milano 1, 8, 15 giugno 2017, info Lusiroeula 2017

È tornata la Lusiroeula, la passeggiata tra le lucciole nel Parco delle Cave.

L’occasione, di puro incanto, è di osservare queste piccole creature nel loro ambiente naturale e nel periodo di massima luminescenza, grazie all’organizzazione degli Amici della Cascina Linterno.

Il percorso consigliato è quello ad “anello” da Via Cancano a Via Cancano, costeggiando il laghetto della Cava Cabassi, l’Area Naturalistica, la Cava Casati e le bellissime aree agricole di Cascina Linterno, da effettuarsi in totale autonomia e sicurezza.

QUANDO

Le iniziative si svolgeranno al giovedì sera 18 e 25 maggio, 1, 8 e 15 giugno 2017, con appuntamento alle 21,30 in via Cancano – Angolo via Forze Armate.

COME RAGGIUNGERE

– MM1: Bande Nere

– Autobus 67

– MM1: Bisceglie

– Autobus 63

PERCORSO

Da Via Cancano (possibilità di parcheggio), raggiungere il pontile della Cava Cabassi e costeggiarla sulla destra fino in fondo.

– Al termine del laghetto, all’altezza della Cava Aurora, inizia l’Area del “Boscaccio” con l’ex Cabina Elettrica, il Fontanile Corio e tantissime lucciole a volo radente.

– Proseguire ancora sullo sterrato e svoltare a destra costeggiando lo Stagno (spettacolo “mozzafiato” con ancora migliaia di lucciole) per poi immettersi, a metà strada, nel sentiero a sinistra che costeggia uno dei punti più suggestivi dell’intero percorso: il sentierino della Cava Casati.

– Al termine, dopo il ponticello di legno, svoltare a destra sul sentiero detto delle “Due Costine” per giungere alle bellissime aree agricole di Cascina Linterno.

Svoltare nuovamente a destra fino a raggiungere lo Stagno e quindi piegare a sinistra per raggiungere il ponticello che riporta nell’Area della Cava Cabassi ed in Via Cancano, al punto di – partenza.

NORME DI RISPETTO E BUON COMPORTAMENTO – Si raccomanda vivamente di non usare assolutamente i flash fotografici (del tutto inutili), di limitare l’utilizzo delle torce tascabili e di non camminare al di fuori dei sentieri in terra battuta per evitare il disturbo e i danni che, seppur inavvertitamente, arrechiamo alle lucciole nel momento più importante della loro vita: la “Danza Nuziale”

INFO – Ulteriori informazioni:

– Associazione “Amici Cascina Linterno”

– via F.lla Zoia, 194 – 20152 Milano

– Cell. 3347381384