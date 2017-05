Pizzighettone in Fiore 19 – 21 maggio 2017, l’incanto di colori e profumi tra le mura antiche del borgo

Si svolgerà domenica 21 maggio 2017 la manifestazione Pizzighettone in Fiore, in provincia di Cremona, mostra mercato di fiori, bulbi, piante, articoli per il giardino e per l’orto, abbinata da qualche anno alla Tre Giorni in Piazza.

Se dunque nelle mura e negli spazi immediatamente adiacenti, la storica mostra mercato merceologica metterà in vetrina articoli di svariati settori commerciali, in centro storico (a pochissimi passi dalle mura) per l’intera giornata di Domenica 21 Maggio compariranno stand del settore del florovivaismo e dell’orticoltura, con riflettori puntati soprattutto sulle fioriture primaverili e in modo particolare sui profumi e sui colori. Non mancheranno poi piante fiorite, erbe aromatiche, sementi e composizioni floreali, oltre che qualche curiosità.

L’appuntamento con la Sesta “Pizzighettone in Fiore” è dunque per Domenica 21 Maggio, in centro storico, per l’intera giornata, con stand aperti dalle ore 10.00 alle 19.00; il tutto con ingresso gratuito e orario continuato.

(foto: pizzighettone.it)

Pizzighettone in Fiore

Dal 19 al 21 maggio 2017

Ulteriori informazioni: tel. 0372 1874180; info@pizzighettone.it

Pizzighettone, 26026(CR)

Distanza da Milano: 70,3 chilometri, pari a 1 h 8 min passando per A1