Mercoledì 17 maggio 2017 si svolgerà alle 17.30, presso il negozio civico Chiamamilano (via Laghetto 2, di fianco all’Università Statale di Milano), la presentazione del libro edito da Settennove In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica, scritto da Nadia Muscialini e Mario De Maglie.

Attraverso l’opera Nadia Muscialini, psicoanalista, e Mario De Maglie, psicologo e psicoterapeuta, rispondono alle domande più frequenti che hanno ricevuto nel corso della loro vita professionale sul tema della violenza maschile contro le donne, proponendo riflessioni sul contrasto e la prevenzione degli atteggiamenti violenti e discriminatori nel rapporto tra uomini e donne, a partire dalla propria esperienza nei centri antiviolenza e nel Centro uomini maltrattanti.

Il punto di partenza del testo è l’idea, ormai ampiamente condivisa, che nonostante il problema del maltrattamento domestico debba riguardare soprattutto gli uomini, le questioni di genere continuano a essere affrontate principalmente da donne. “Siamo abituati a vivere in una società dove il maschile è poco propenso a mettersi in discussione – spiegano gli autori –, mentre il femminile ha saputo confrontarsi e ripensarsi con molta più convinzione”.

Qual è la ragione? Paura? Indifferenza? Incomprensione?

Il volume non offre risposte ma avvia un dialogo, seppur mediato dalle voci di Muscialini e De Maglie, in cui le proposte avanzate si intrecciano al racconto delle esperienze professionali e agli strumenti teorici utili al contrasto della violenza domestica.

Un volume dedicato alle operatrici e operatori dei centri antiviolenza, dei servizi sociali e sanitari e delle forze dell’ordine, alle figure professionali che operano attorno a questo fenomeno e alle persone comuni che, in qualche modo coinvolte o interessate, vogliano approfondire il tema della violenza di genere.

In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica

17 maggio 2017, ore 17,30

Negozio civico Chiamamilano

via Laghetto, 2 – 20122 Milano

Saranno presenti:

Nadia Muscialini

Psicoanalista, si occupa da venticinque anni della salute e del benessere femminile e da dieci anni di assistenza a donne, bambine e bambini vittime di violenza.

Mario De Maglie

Psicologo, psicoterapeuta, coordinatore clinico e formatore del Cam – Centro uomini maltrattanti di Firenze e blogger de Il Fatto Quotidiano

Valentina Pirovano

Direttore del quotidiano online CronacaMilano.it

Diana De Marchi

Presidente commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano

Stella Pende

Giornalisti