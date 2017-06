Prevenire autismo bambini, è possibile con risonanza su neonati di 6 mesi

Per sapere se un bambino svilupperà l’autismo può bastare una risonanza a 6 mesi di vita. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine.

Lo studio ha esaminato 59 neonati ad alto rischio di sviluppare l’autismo, cioè bambini con un fratello maggiore con autismo (uno su 5 in genere sviluppo lo stesso disturbo). Di 48 neonati si sapeva che non si sarebbero ammalati (con una precisione del 100%), degli altri 11 che hanno sviluppato il disturbo a 2 anni, invece, la ricerca aveva individuato correttamente 9 casi.

I risultati di questa ricerca potrebbero portare a nuovi strumenti diagnostici che identificano l’autismo prima che i sintomi si palesino, dando ai medici l’opportunità di intervenire in anticipo, affermano i ricercatori. L’idea è che un intervento tempestivo possa migliorare o addirittura impedire al disturbo di manifestarsi, ha dichiarato il dottor Joseph Piven, professore di psichiatria alla UNC School of Medicine e direttore del Carolina Institute for Developmental Disabilities a ‘Live Science’

Durante le scansioni, i ricercatori hanno registrato l’attività neurale di 230 aree diverse nel cervello e individuato differenze (anatomiche, funzionali e strutturali) presenti nei bimbi autistici e assenti nei bimbi che non si ammaleranno.

