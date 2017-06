Pride week Milano 17 – 25 giugno 2017, programma dettagliato, parata conclusiva, info

Si è tenuta a Palazzo Marino la conferenza stampa di presentazione del Milano Prode 2017 con il presidente C.I.G Arcigay Milano Fabio Pellegatta, l’assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino, l’assessore al commercio e attività produttive Cristina Tajani, l’assessore alla sicurezza Carmela Rozza, Leonardo Meda del coordinamento arcobaleno e Francesco Pintus coordinatore della commissione Pride. Anche quest’anno è stato confermato il Patrocinio del Comune di Milano.

L’evento propone un vasto calendario di appuntamenti di natura politica, culturale, commerciale, sportiva, d’informazione e d’intrattenimento su tematiche legate al mondo LGBTQAI, a quello della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili o, più in generale, ai diritti e dell’integrazione.

“L’approvazione delle Unioni civili, che finalmente riconosce e salvaguarda gli affetti delle persone omosessuali – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota –, limita comunque la piena eguaglianza tra i cittadini italiani indicando una precisa linea di demarcazione al concetto di famiglia e genitorialità. Persistono ancora le barriere imposte al libero riconoscimento giuridico e sociale alle persone transgender, transessuali e intersessuali, al di fuori del concetto biologico binario imprescindibile e immutabile. Sopravvivono le chiusure imposte da una cultura troppo maschilista e sessista che si manifesta ancora in discriminazioni e violenze legate all’omo-bi-transfobia, in mancanza di una legge che riconosca come aggravanti i crimini di odio, al pari di quelli di matrice razzista e xenofoba. Si negano, infine, i diritti alle persone migranti e la piena cittadinanza a ragazze e ragazzi nati nel nostro Paese in una società dove mura e confini valgono solo per le persone e non per le merci”.

Il Milano Pride, negli anni, ha perseguito il contrasto a pregiudizi, discriminazioni e emarginazioni in tutti i modi, anche costruendo e mantenendo il Progetto Accessibilità che ha come obiettivo l’integrazione di tutti gli individui con disabilità sensoriali e/o fisiche, al fine di rendere il Pride accessibile anche a chi altrimenti non potrebbe agevolmente parteciparvi. Anche quest’anno saranno organizzati punti di raccolta che consentano ai manifestanti con disabilità di partecipare ad eventi e alla parata, assistere ai discorsi di chiusura da una posizione agevolata con la maggiore visibilità possibile e usufruendo di un servizio di interpretariato LIS per non udenti.

SINTESI PROGRAMMA

PARATA: 24 giugno, ritrovo dalle ore 14.30 – partenza da piazza Duca d’Aosta e arrivo a Porta Venezia.

FESTA DI FINE PARATA: la festa a fine parata sarà presentata da Antonio Andrea Pinna, madrina d’eccezione del MilanoPride 2017 sarà Paola Barale. La cantante Alexia sarà sul palco per cantare i suoi più grandi successi e la canzone ufficiale del Milano Pride 2017 “La cura per me“.

CARRI: la sfilata è aperta dal carro organizzato, gestito e realizzato dal Coordinamento Arcobaleno, seguito un’altra decina di altri carri che verranno realizzati da realtà commerciali e aziende, associazioni e partiti.

FLASH MOB: sarà diverso dagli anni scorsi e verrà rivelato solo all’arrivo della sfilata in Porta Venezia

PRIDE WEEK: una settimana di eventi dal 17 al 25 giugno. Il calendario è in continuo aggiornamento, ora siamo a circa cinquanta appuntamenti tra incontri, concerti, teatro, spettacoli e feste.

PRIDE SQUARE: un’isola arcobaleno a Milano: 22 – 24 giugno zona in Bastioni di Porta Venezia, Bellintani, Lavater.

VOLONTARI: sono un centinaio le persone che lavorano alla programmazione per poter costruire e realizzare il Milano Pride 2017 e che sosterranno con il loro impegno diretto la riuscita dei tantissimi eventi e della parata.

SICUREZZA anche quest’anno, oltre alla collaborazione con le istituzioni preposte, sarà garantito il supporto logistico dei City Angels, del servizio d’ordine della CGIL e del PD Milano oltre a un gruppo dedicato di volontari sia durante la parata sia in Pride Square.

CALENDARIO EVENTI MILANO PRIDE 2017

MDLSX – Motus

Lunedì 19 giugno dalle ore 21:00

In occasione del debutto di MDLSX, Elfo Puccini e MilanoPride rinnovano la loro collaborazione e propongono, al termine della replica del 19 giugno, un incontro con aperitivo insieme alla compagnia. Biglietto ridotto in occasione della Pride Week.

Si ringraziano Heineken e Tenuta Ca’ Boffenisio per il supporto

Teatro Elfo Puccini – Sala Fassbinder – Corso Buenos Aires 33

Martesana Live – Pride Edition

Martedì 20 giugno dalle ore 21:00

Lungo il Naviglio della Martesana la prima serata di concerti nella storia del Pride milanese. Tre band si alterneranno sul palco della Cascina, tutte accomunate dall’amore per l’electro e per le atmosfere sognanti: Obree, Berg e Gatti Alati.

Ingresso Gratuito con sottoscrizione tessera Associativa Cascina Martesana

Cascina Martesana – via Bertelli 44

Aperitivo + film “Quando hai 17 anni”

Mercoledì 21 giugno dalle ore 20:00

GLEAM e MilanoPride organizzano una serata per vedere insieme “Quando hai 17 anni”, film del 2016 diretto da André Téchiné. La serata si aprirà con un aperitivo a partire dalle 21.00 la proiezione del film.

Si ringraziano Heineken, Enoteca da Gatto e Nectar Wedding per il supporto.

Showroom della Microsoft House – Viale Pasubio 21

Quando va male prenditela con i gay

L’omofobia arma del consenso di populisti e governi autoritari

Giovedì 22 giugno dalle ore 19:46

Pagina99 racconta cosa sta succedendo nel mondo insieme a Milena Cannavacciuolo di LezPop, Filippo Maria Battaglia autore di “Ho molti amici gay” di Bollati Boringhieri, Yuri Guaiana di Certi Diritti, Pier Cesare Notaro di Il Grande Colibrì.

OPEN Milano – Viale Monte Nero 6

Pride on Stage@Elfo Puccini: Palloncini + Vedi alla Voce Alma

Domenica 25 giugno dalle ore 16:00

La Pride Week si conclude con un doppio spettacolo al Teatro Elfo Puccini. All 16:00 “Palloncini” di Gabriele Scotti e Gianna Coletti, con Gianna Coletti e Laura Pozone, seguito da una replica speciale di “Vedi alla Voce Alma” delle Nina’s Drag Queens alle 19:30. Un aperitivo sarà offerto nell’intervallo tra i due spettacoli.

Promozioni e biglietto doppio in occasione della Pride Week

Teatro Elfo Puccini – Corso Buenos Aires 33

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL MILANO PRIDE 2017

16 giugno

Pimp My Pride: a rainbow weekend

19:00

Leccomilano – via Lecco 5

17 giugno

Censura letteraria e omosessualità nell’Italia del dopoguerra ‘A 60 anni dalla sentenza per ‘Ragazzi di vita’ di Pasolini’

11:00

Archivio di Stato di Milano – Via Senato 10

OmoGirando San Simpliciano e l’arcobaleno nell’arte

16:00

Basilica di San Simpliciano – Piazza S. Simpliciano 7

Fumetti Fuori: Autrici e autori di storie queer

18:30

Libreria Antigone – via Kramer 20

DONNA SUMMER: girls who are boys who like boys to be girls

23:00

Toliet Park – via Salesina 99

18 giugno

Accogliere differenze per superare i confini

15:15

Casa delle Associazioni – Via Marsala 8

Milano ricorda Alessandro Rizzo

17:30

Casa dei Diritti – Via Edmondo de Amicis 10

Pierpaolo Mandetta presenta “dillo tu a mammà”

18:00

Libreria Antigone – via Kramer 20

19 giugno

Israele LGBTI ben oltre il “pinkwashing”

19:00

Teatro Franco Parenti – Via Pier Lombardo 14

Incontro con l’autrice Giulia Gianni

19:00

Libreria Verso – Corso di Porta Ticinese 40

MDLSX – Motus

21:00

Teatro Elfo Puccini – Corso Buenos Aires 33

Modern Family 1.0

21:00

Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – Corso di Porta Vittoria 43

20 giugno

Unioni civili e matrimonio egualitario in Italia

09:00

Salone Valente – Via San Barnaba 29

Futuro prossimo del Movimento Queer e intersezionalità delle lotte.

16:00

Libreria Open – viale Monte Nero 6

TOILET – Immagini per transizione

18:30

Passante ferroviario della stazione di Porta Venezia

Presentazione di “Inversese” e de “Le parole tra gli uomini”

19:00

Libreria Antigone – via Kramer 20

Martesana Live – PRIDE EDITION

21:00

Cascina Martesana – Via Luigi Bertelli 44

21 giugno

Unioni Civili e Convivenze di fatto: i tuoi diritti nel lavoro

17:30

Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – Corso di Porta Vittoria 43

Margherita Giacobino presenta il suo ultimo libro “Il prezzo del sogno”

18:30

Libreria Antigone – via Kramer 20

I nuovi desaparecidos e le loro famiglie

19:00

Libreria Popolare – Via A. Tadino 18

Cercando il paradiso perduto – Quarant’anni (e passa) in movimento

19:00

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono 3

Quando hai 17 anni

20:00

Microsoft House, Viale Pasubio, 21

E questo è un fatto – Ricordi personali con Deborah Lambillotte

21:00

CIG Arcigay Milano – via Bezzecca 3

22 giugno

Rossella Bianchi presenta i suoi libri

18:30

Libreria Antigone – via Kramer 20

Quando va male prenditela con i gay

19:45

Libreria Open – viale Monte Nero 6

LGBTIQA: “I” non significa invisibile

20:30

Casa dei Diritti – Via Edmondo de Amicis 10

Delí – “Never Felt So Strange” Launch Party

22:30

Love – via Melzo 5

23 giugno

Accelerate TLV

09:30

Google Italy – Via F. Confalonieri 4

HARD WORK. La situazione lavorativa delle persone LGBTI

16:30

Casa dei Diritti – Via Edmondo de Amicis 10

Buon compleanno Antigone! Musica, serigrafia, pirati e…sodomia!

18:00

Libreria Antigone – via Kramer 20

Waiting for Pride party – Come as you are

19:30

Libreria Open – viale Monte Nero 6

LOUD & PROUD The Good News Female Gospel Choir & Checcoro live concerts

19:30

La Liberazione – Via Lomellina 14

SANTA BARBARA: music to watch boys to

23:00

Toliet Park – via Salesina 99

24 giugno

Parata MilanoPride

15:00 – 20:00

Piazza Duca d’Aosta – Porta Venezia

DONNA SUMMER: girls who are boys who like boys to be girls

23:00

Toliet Park – via Salesina 99

25 giugno

Torneo di beach volley “Mamma Beach 2017”

14:00 Prossima settimana

Quanta Club – Via Assietta 19

Pride on Stage@Elfo Puccini

16:00

Teatro Elfo Puccini – Corso Buenos Aires 33