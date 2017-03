Rassegna “Studi Festival” Milano 14 – 18 marzo 2017, info e programma completo

Dal 14 al 18 marzo 2017, a Milano, gli studi d’artista aprono le porte al pubblico con mostre collettive ed eventi, coinvolgendo altri artisti e ospiti nazionali e internazionali. Si tratta di Studi Festival, che nella scorsa edizione ha presentato oltre 100 mostre ed eventi a cui hanno partecipato circa 5.000 visitatori.

COS’È STUDI FESTIVAL – Studi Festival è l’iniziativa che mette in relazione gli artisti e il pubblico attraverso la scoperta di luoghi inaspettati, solitamente non visitabili. La rassegna disegna così una mappa sinergica e fluida della ricerca culturale in città, capace di fotografare e raccontare in modo trasversale la scena dell’arte contemporanea milanese, grazie a un dispositivo semplice ma efficace: gli artisti aprono i loro studi invitando altri artisti ad esporre, attivando così uno scambio di energie e creatività. Mostre, collettive, performance, happeningsed eventi si susseguono in un percorso che attraversa l’intera area urbana di Milano.

COME SI SVOLGE – Gli studi e gli spazi no profit che partecipano a Studi Festival rimarranno aperti durante le 5 giornate della manifestazione, dalle 14.00 alle 17.00.

– Per facilitare le visite e gli scambi, e per dare un “ordine” ai tanti eventi organizzati, la città viene suddivisa in 5 zone, creando per ognuno dei 5 giorni del festival altrettante Serate Focus che raggruppano gli eventi dal vivo dalle 18.00 alle 21.00.

CALENDARIO – Il calendario dei focus sarà così diviso:

– martedì 14 marzo focus Milano nord est

– mercoledì 15 marzo focus Milano est

– giovedì 16 marzo focus Milano sud

– venerdì 17 marzo focus Milano ovest e centro

– sabato 18 marzo focus Milano nord ovest

– domenica 19 marzo “Liberi tutti dopofestival”

– tutte le mostre rimarranno aperte a discrezione dei partecipanti.

– scarica il programma completo cliccando-qui

GRATIS, PER TUTTI – Il festival è totalmente gratuito sia per gli artisti, sia per il pubblico.

– È distribuita gratuitamente una mappa della città con un calendario-programma degli eventi.

