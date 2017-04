Tempo di Libri 2017 Milano 19 – 23 aprile, la guida e la mappa dei luoghi

Non solo gli eventi in Fiera; con Fuori Tempo di Libri anche la città si riempie di eventi

È partita la prima edizione di Tempo di Libri, forte del sostegno dell’Associazione Italiana Editori, con i suoi 148 anni di storia e di esperienza.

La manifestazione si svolgerà a Milano presso il quartiere espositivo di Fiera Milano–Rho, e occuperà i padiglioni 2 e 4.

Tempo di Libri si svolgerà da mercoledì 19 a domenica 23 aprile 2017 dalle 10 alle 19.30.

Dalle 19.30 in poi la Fiera si sposterà in città con Fuori Tempo di Libri e, per l’occasione, Milano si animerà di storie e attività. Tra queste, letture ad alta voce, cocktail letterari, giochi, aperture serali di biblioteche e librerie, performance musicali e maratone di lettura.

