Milano: eventi da non perdere durante le feste

Come ogni anno la fine del 2017 si preannuncia colma di cose da fare, soprattutto in una città viva come Milano, che propone ai cittadini, ma anche ai turisti, diversi interessanti eventi. Fortunatamente lo spazio per eventi a Milano non manca, cosa che rende ancora più facile organizzare qualsiasi tipo di manifestazione in questo splendido capoluogo.

Cosa fare a Dicembre

Non è semplice dare suggerimenti su cosa fare a Milano nel periodo natalizio, in quanto sono tantissime le attrazioni, preparate appositamente per un ampio pubblico. Di particolare interesse lo spazio eventi Milano in centro, dove come ormai da molti anni saranno presenti i classici mercatini di Natale. Usanza nata nelle città del nord, sull’arco alpino come negli altri Paesi europei, da tempo anche in città si usa preparare questo tipo di proposta, con tante bancarelle e attrazioni per grandi e piccini. Chi dovesse ancora essere in ritardo per i regali di Natale, può approfittare della città addobbata per fare le ultime compere. Sono varie anche le zone in città che si trasformeranno proprio in un incantato angolo alpino, proponendo diverse piste per il pattinaggio sul ghiaccio. Il clima particolarmente freddo invita forse poco ad uscire di casa, certo è che questo tipo di attrazioni negli ultimi anni stanno diventando sempre più di gran moda.

Non solo bancarelle

Le proposte per il periodo natalizio e per l’inizio dell’anno sono varie a Milano e non riguardano esclusivamente le tipiche bancarelle natalizie e gli addobbi. Per chi si vuole dedicare maggiormente alla cultura sono infatti disponibili diverse mostre, così come fitto di appuntamenti è anche il calendario teatrale della città e quello dei cinema del centro. Di particolare interesse lo spazio eventi nel centro di Milano, uno studio proprio nel centro della città, dove è possibile trovare sale adatte a qualsiasi tipo di esposizione o manifestazione, comprese cene di gala, feste per la fine dell’anno, convention aziendali o meeting di vario genere.

Il Natale per i bambini

Il periodo natalizio è in genere quello dedicato particolarmente ai bambini, anche perché hanno la fortuna di trascorrere buona parte di questo periodo a casa da scuola. Via libera quindi alle attrazioni, disponibili sia nel primo centro città, sia in alcune zone periferiche. Durante alcuni pomeriggi di dicembre si organizzano spettacoli di animazione appositamente studiati per i più piccoli, oltre all’ormai notissimo Villaggio delle Meraviglie, costruito nei giardini pubblici di Porta Venezia, vero e proprio punto focale di buona parte delle attività per bambini disponibili in città. Il parco è adatto ai più piccoli, ma sicuramente anche i più grandi troveranno di che divertirsi grazie ai diversi allestimenti e alla presenza di molteplici attrazioni, compresa la casa di Babbo Natale e della Befana, per ricordare a tutti anche le tradizioni dei regali natalizi. Per chi vuole godersi il meglio del periodo natalizio ricordiamo che nei dintorni di Milano sono disponibili vari borghi e città, con ulteriori attrazioni, appositamente predisposte proprio per queste settimane di fine anno. Chi ama lo sci non potrà non approfittare della neve, non così lontana quanto potrebbe sembrare.