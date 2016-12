Concerto allievi Innuendo Music School 5 dicembre 2016 Milano, arriva “Musica! Aspettando Natale”

Un’esibizione canora suggestiva per entrare nel vivo del periodo prenatalizio, in collaborazione con “Un sogno per il futuro Onlus”

Lunedì 5 dicembre 2016 si svolgerà l’evento live “Musica! Aspettando Natale” presso il Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum di Milano (via Pisanello 1, 20149, tel. 02.4870.7203, mail info@rosetum.it).

Si tratta di una suggestiva esibizione canora tenuta dagli allievi della Innuendo Music School, in collaborazione con la “Un sogno per il futuro Onlus”.

Per l’occasione, il biglietto d’ingresso sarà unico e al costo di 5 euro.

Per ulteriori informazioni su Innuendo Music School – Innuendo Studios: http://www.innuendostudios.it/

