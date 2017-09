Concerto gratis chitarra Ameno 9 settembre 2017 rassegna Un Paese a Sei Corde, info

Sabato 9 settembre 2017 prosegue ad Ameno (in provincia di Novara), la rassegna Un Paese a Sei Corde, la grande manifestazione in nome della passione per la chitarra. Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 musicisti e amici, infatti, si incontreranno per parlare e ascoltare insieme musica di altissima qualità.

Parteciperanno musicisti internazionali, con diverse esibizioni la sera, e sarà un’opportunità per cogliere le differenze e le sfumature sonore di strumenti a corda di grande prestigio.

Inoltre, nella sala consigliare con ingresso a lato dell’ingresso del museo, sarà visitabile una esposizione delle chitarre dei liutai Chatelier Frères, Alessio Guarnieri, Aldo Illotta, Massimo Mizia, che i visitatori potranno provare.

Alle ore 21.00 concerto con gli endorser Savarez Strings:

TRIO FRANCERIES (Eric Franceries – chitarra, Chloé Franceries – flauto, Vincent Franceries – percussioni),

DARIO FORNARA,

TRIO LUC FENOLI (Luc Fenoli – chitarra, Mickael Berthelemy – organo, Jerome Achat – batteria),

TRIO MÖRGLBL (Christophe Godin – chitarra elettrica, Ivan Rougny – basso, Aurélien Ouzoulias – batteria).

SABATO 9 SETTEMBRE – dalle ore 17.00

Museo Tornielli – Ameno (No) – Ingresso libero per tutto l’evento

distanza Milano – Ameno: 1 ora 20 minuti (82,4 km) passando per E62

Ulteriori informazioni:

Un Paese a Sei Corde

c/o La Finestra sul Lago Associazione Culturale

Via al Porto 3

28017 S. Maurizio d’Opaglio (NO)

Tel. +39 0322 96333

Email: lafinestrasullago@libero.it