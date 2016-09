Concerto gratis Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino 25 settembre 2016 Brugherio, info e orari

Domenica 25 settembre, alle ore 18, presso l’Auditorium Civico di via San Giovanni Bosco 29 a Brugherio, la sezione degli ottoni del Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino si esibirà insieme con il Maestro Marco Pierobon, noto musicista di fama internazionale.

Il concerto si inserisce nella manifestazione Ville Aperte in Brianza, l’iniziativa che si svolge dal 17 settembre al 2 ottobre 2016 e permette di visitare ville e palazzi in tutta la Brianza.

In tale contesta, il concerto sarà l’evento conclusivo di una masterclass durante la quale i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le proprie competenze musicali.

L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni [email protected]