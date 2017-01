Elenco musei e laboratori per bambini “Il Mio Amico Museo” Milano gennaio – maggio 2017, tutte le info

Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 più di 50 laboratori all’interno di 19 musei milanesi, ogni weekend, dedicati ai bambini e ai loro genitori. Si tratta della rassegna “Il mio Amico Museo”, promossa dal Museo Diocesano con il patrocinio del Comune di Milano: un calendario di appuntamenti nei fine settimana da ottobre 2016 a maggio 2017, che raccoglie l’offerta didattica rivolta a bambini e genitori, con un tanti eventi per scoprire e innamorarsi dei musei milanesi. Un unico palinsesto di attività didattico-culturali, facile da capire, facile da prenotare e a un prezzo promozionale. Più di 60 laboratori proposti, per conoscere i musei della città come luoghi sempre diversi, ai quali affezionarsi e frequentare con continuità, avvicinandosi all’arte e alla cultura.

I MUSEI CHE PARTECIPANO – Museo Diocesano; GAM Galleria d’Arte Moderna; Museo Bagatti Valsecchi; Museo Poldi Pezzoli; Museo del Novecento; Gallerie d’Italia – Piazza Scala; FAI – Villa Necchi Campiglio; Triennale Design Museum; Museo Civico di Storia Naturale; MUBA Museo dei Bambini; WOW Spazio Fumetto; Acquario Civico; Museo Archeologico; Pinacoteca di Brera; Museo Egizio di Milano – Castello Sforzesco; Museo degli Strumenti Musicali – Castello Sforzesco, Parco Anfiteatro Romano; Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei in Villa Clerici; MUDEC- Museo delle Culture

GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO – I DONI DEI MAGI MUSEO DIOCESANO Domenica 8, ore 15.30

– MUSEO IN GIALLO GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei Domenica 15, ore 15.00

– LA CASA DI LEANDRO TRIENNALE DESIGN MUSEUM Domenica 15, ore 15.30

– I DONI DEI MAGI Racconto animato MUSEO DIOCESANO Domenica 15, ore 10.30

– I DONI DEI MAGI MUSEO DIOCESANO Domenica 15, ore 15.30

– CARAVAGGIO PINACOTECA DI BRERA Domenica 22, ore 15.45

– I DONI DEI MAGI MUSEO DIOCESANO Domenica 22, ore 15.30

– ESOPO RACCONTA MUSEO ARCHEOLOGICO Sabato 28, ore 15.00

– DIPINGIAMO…L’INVERNO E CREIAMO LA NOSTRA GALLERIA DIGITALE GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA Sabato 28, ore 11.00

– I DONI DEI MAGI MUSEO DIOCESANO Domenica 29, ore 15.30

COME PRENOTARE – Chiamare il numero 02 92 800 918 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:30