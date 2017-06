Estate in musica Visarno Arena Firenze giugno – luglio 2017 , programma completo dagli Aerosmith, a The XX

Un’estate in musica, con un calendario di artisti straordinari che si esibiranno nella suggestiva cornice della Visarno Arena di Firenze, dove tra giugno e luglio si svolgeranno i festival Firenze Summer Festival e Firenze Rocks, la non-stop di elettronica Decibel Open Air 2017 e altri super eventi: si parte il 14 giugno con i Radiohead, e si chiude il 18 luglio con gli Arcade Fire. Nel mezzo Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, Cranberries, Glen Hansard, System Of A Down, Prophets Of Rage, Chemical Brothers, The XX, Jamiroquai e molti altri ospiti. L’onore di aprire la grande kermesse estiva di musica dal vivo spetta ai RADIOHEAD il 14 giugno; Thom Yorke e compagni saranno gli headliner di una giornata che vedrà sul palco anche JAMES BLAKE, cantautore che ha intrecciato i fili del soul, pop ed elettronica, e il progetto JUNUN del compositore israeliano Shye Ben Tzur con il gruppo di musicisti indiani The Rajasthan Express. Ingresso dalle ore 12:00, inizio concerti ore 17:00, Radiohead ore 21:30.

FIRENZE ROCKS – Venerdì 23 giugno si aprirà il Firenze Rocks, tre giorni di rock in tutte le sue declinazioni: inaugurano gli AEROSMITH, unica data italiana del loro Aero-Vederci Baby Tour con cui si congedano dalle scene; nella stessa giornata saranno sul palco anche PLACEBO e DEAF HAVANA. Sabato 24 giugno approderà, per la prima volta in Italia, EDDIE VEDDER, già voce e anima dei Pearl Jam, l’opening-act sarà riservato a THE CRANBERRIES di Dolores O’Riordan e GLEN HANSARD. Firenze Rocks si chiuderà domenica 25 giugno nel segno dell’alt-metal insieme a SYSTEM OF A DOWN e PROPHETS OF RAGE (Ingresso dalle ore 12:00, inizio concerti ore 17:00, headliner ore 21:30 – Eddie Vedder ore 22:30-)

– Virgin Radio, radio ufficiale di Firenze Rocks, accompagnerà i propri ascoltatori, chi sarà presente alla Visarno Arena e chi non riuscirà a esserci, con una importante presenza sul posto e programmi in diretta e sui social network. Ringo e Tommy trasmetteranno in diretta il sabato e la domenica pomeriggio, faranno ballare i presenti con strepitosi dj set e faranno vivere anche il palco principale nei momenti tra l’esibizione di una band e l’altra (è possibile scaricare la app ufficiale Firenze Rocks per Apple e Android per vivere Firenze Rocks minuto per minuto).

DECIBEL OPEN AIR 2017 – Sabato 1° luglio, dalle 12:00 alle 24:00, Visarno Arena si trasformerà in una gigantesca dance hall in occasione di Decibel Open Air 2017: 12 ore di elettronica non-stop con ospiti, tra gli altri, THE CHEMICAL BROTHERS (dj-set), il live di DUBFIRE e la techno di ALAN FITZPATRICK. Ingresso dalle ore 12:00, il dj-set dei Chemical Brothers è previsto per le 21:30.

FIRENZE SUMMER FESTIVAL – Firenze Summer Festival si aprirà sabato 8 luglio con una delle due date italiane dei THE XX, band inglese che ha scalato le classifiche di mezzo mondo con un sofisticato mix di r&b, edm e reminiscenze indie. Apertura porte ore 18:00, headliner ore 21:30.

– 26 milioni di dischi, un Grammy Award e un posto nel Guinness Book of World Records per l’album funk più venduto di sempre: anche i JAMIROQUAI sono attesi all’interno di Firenze Summer Festival martedì 11 luglio, concerto che è un invito alle danze mentre in radio e online imperversa il nuovo album “Automaton”. Apertura porte ore 18:00, headliner ore 21:30. R101 sarà la radio ufficiale dei concerti dei Jamiroquai in Italia.

– Firenze Summer Festival si chiuderà martedì 18 luglio con il concerto degli ARCADE FIRE. A tre anni dall’ultimo trionfale tour, la band capitanata da Win Butler e Régine Chassagne ritrova i propri fan, mentre il nuovo disco è in dirittura d’arrivo. Apertura porte ore 18, headliner ore 21,30.

PREVENDITA – I biglietti per Firenze Summer Festival e Firenze Rocks sono in prevendita su www.ticketone.it (tel. 892.101). Per Decibel Open Air 2017 su www.diyticket.it.

– I concerti dei Radiohead e tutti quelli in programma al Firenze Rocks sono a posto unico (capienza 50.000 spettatori). Per gli altri eventi sono disponibili anche gradinate con posti a sedere (capienza 13.000 spettatori). Visarno Arena è all’interno dell’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, a soli due chilometri dalla Stazione SMN.

– L’estate al Visarno 2017 è organizzata da Fratini srl, Live Nation Italia, Indipendente, LNDF e Decibel Eventi, con il patrocinio del Comune di Firenze.

DOV’È LA VISARNO ARENA – Visarno Arena è all’interno dell’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, la principale area verde di Firenze. La struttura si trova a soli due chilometri dalla Stazione SMN, quindi in prossimità del centro.

COME ARRIVO ALLA VISARNO ARENA – è fortemente consigliato l’impiego di mezzi pubblici:

– Tramvia – in particolare la Tramvia che collega la Stazione ferroviaria SMN, in pieno centro, con il comune di Scandicci. Le fermate “Cascine”, e “Paolo Uccello” sono a soli 5 minuti a piedi degli ingressi principali. La Tamvia effettua servizio fino alle 2 di notte nei giorni di venerdì e sabato e fino alle ore 24,30 tutti gli altri giorni.

Autobus – Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea Ataf 17 in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza 15 minuti.

– Bici – è un’ottima idea! Potrete accedere a tutte le aree chiuse al traffico e c’è un parcheggio tutto per voi in prossimità del piazzale delle Cascine, a pochi metri dall’ingresso verde.

– Moto – è una buona idea! Non potrete accedere alle aree interdette al traffico, ma trovate un parcheggio riservato, all’inizio di viale Abramo Lincoln, vicino al ponte alla Vittoria.

– Taxi – Tempo medio 7 minuti dalla Stazione Santa Maria Novella, tel. 055 4242 – 055 4390.

SONO IN AUTO, COME ENTRO IN CITTÀ, DOVE PARCHEGGIO – Ai mezzi privati in arrivo dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e dall’Autostrada A1 (prendere uscita Firenze Scandicci) si consiglia il parcheggio scambiatore in prossimità della fermata Villa Costanza della Tramvia, a Scandicci. Da qui, con la Tramvia, si raggiunge l’Arena Visarno in pochi minuti. Inoltre lungo il percorso della Tramvia sono in funzione le seguenti aree di sosta: fermata De André (via Sassetti, da evitare mercoledì mattina per la concomitanza con la pulizia stradale, gratuito), fermata Resistenza (in prossimità del Centro Rogers a Scandicci), fermata Nenni-Torregalli (nei pressi del centro commerciale Coop Ponte a Greve).

SCONTO FIRENZE PARCHEGGI – E’ previsto uno sconto del 20% a chi usufruirà dei parcheggi di Firenze Parcheggi (esclusi Stazione SMN e Mercato Centrale). Tra quelli più vicini alla Visarno Arena segnaliamo Porta al Prato e Novoli. Per usufruire dello sconto basterà far vidimare il biglietto – ritirato all’ingresso del parcheggio – presso lo stand di Firenze Parcheggi alla Visarno Arena. Al momento del pagamento, la cassa automatica del parcheggio applicherà automaticamente lo sconto. Sul sito ufficiale www.firenzeparcheggi.it trovate la lista completa dei parcheggi, la disponibilità di posti in tempo reale e il percorso consigliato per raggiungerli. Firenze Parcheggi dispone anche di una App per smartphone e tablet.

AREA BAMBINI – Al concerto con i bambini? Nessun problema. Alla Visarno Arena anche un’area bambini affidata alla professionalità e all’esperienza dell’associazione Grandi Insieme.

INCINTA AL CONCERTO – Alla Visarno Arena sarà disponibile un’area dedicata alle donne in stato interessante.

SERVIZI IGIENICI – Fino a 200 i bagni – il numero varierà a seconda dell’evento e dell’affluenza – a disposizione all’interno di Visarno Arena, compresi quelli per portatori di handicap. In collaborazione con Sebach.

COSA NON PORTARE ALLA VISARNO ARENA – Non si potrà accedere con zaini e valigie, bottiglie e lattine (anche se aperte), bombolette, ombrelli, aste e selfie stick, utensili, fuochi d’artificio, armi, caschi e qualsiasi oggetto atto a offendere.

– Ai tre in ingressi principali – verde, blu e rosso – saranno attivi altrettanti guardaroba: si potranno lasciare caschi, ombrelli, zaini. Il servizio è a cura dei volontari della Fondazione Tommasino Bacciotti: i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività della Fondazione, rivolte allo studio, alla cura, all’assistenza e all’informazione dei tumori infantili, soprattutto quelli cerebrali.

CONTROLLI E SICUREZZA – Forze di polizia e addetti alla sicurezza eseguiranno controlli, sia all’interno che all’esterno della Visarno Arena. Particolare attenzione sarà riservata al momento dell’accesso all’arena. Ad ogni ingresso sono previsti brevi incolonnamenti ed è probabile che ci sia da aspettare qualche minuto. Tutto questo ha il solo fine di garantire la sicurezza del pubblico, confidiamo nella pazienza e nel senso di responsabilità di ognuno.

EMERGENZA e ASSISTENZA – All’interno e all’esterno della Visarno Arena saranno ben visibili i presidi di assistenza medica e il presidio medico avanzato. In alternativa si consiglia di chiamare il 118, spiegare dove vi trovate e cosa è accaduto e nel giro di pochissimo riceverete soccorso.

DIVERSAMENTE ABILI – In occasione del festival Firenze Rock Firenze Rocks (23 giugno Aerosmith, Placebo, Deaf Havana – 24 giugno Eddie Vedder, The Cranberries, Glen Hansard – 25 giugno System Of A Down e Prophets Of Rage) e del concerto di Radiohead, James Blake e Junun (14 giugno) ai lati del palco saranno allestite due grandi aree per portatori di handicap.

