Eventi festa della Donna Milano 8 marzo 2017, mandala in Galleria Vittorio Emanuele. Orari e info

La festa dell’8 marzo è alle porte, e con lei tanti eventi che la città di Milano dedica alla lotta contro la violenza di genere, e ai quali ogni donna è invitata a partecipare. Tra questi, un grande mandala di sale che sarà realizzata in Galleria Vittorio Emanuele, ricco di significato per tutte le donne.

L’iniziativa viene da La Casa delle Donne di Milano, nell’ambito della manifestazione nazionale e internazionale “Non una di meno”: per tale motivo si terrà una performance artistica in un luogo simbolico della città di Milano, l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II.

La manifestazione artistica darà spazio non tanto alle parole, quanto all’azione congiunta di artiste e donne, unite nella realizzazione di un Mandala di sale di grandi dimensioni al centro dell’Ottagono.

Tutte le donne, di ogni età, sono invitate a partecipare all’Opera Condivisa: la performance verrà guidata dal gruppo Con-Ta-Ci dell’Accademia di Brera di Milano e da Artémixx, co-atelier delle donne.

Mandala significa cogliere l’essenza, cerchio magico, centro; è un’immagine dinamica che da un centro aggrega ed integra l’essenza di ciascun elemento. Il disegno del Mandala verrà realizzato liberamente, in un’espansione dove tutto cresce secondo un ordine che viene infine dissolto in un dono, regalando un sacchetto di sale colorato, come simbolo di unione con intento e promessa di vigilare sulla vita delle donne.

Dar vita a un’opera condivisa favorisce la comunicazione, la relazione e l’armonia. Attraverso l’arte si nutre l’essere avvicinandolo alla bellezza che rasserena. Centinaia di donne e uomini affermeranno così l’unione di creatività, forza e speranza verso la bellezza e la partecipazione felice e rispettosa alla loro e altrui vita.

Il Mandala rappresenta un momento di estrema concentrazione e meditazione trasmettendo la forza che il fare artistico può dare a un messaggio collettivo contro la violenza.

L’8 marzo diventa così un momento di riflessione dedicato all’amore e alla pace, per le donne e dalle donne per tutto il resto dell’Umanità.

8 marzo dalle 15 alle 17.30 Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Per partecipare all’Opera Condivisa venite vestite di nero con dettagli fucsia, i colori del Movimento Non una di meno.

