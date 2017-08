Eventi gratis anziani estate 2017 Milano, attività piazza del Cannone fino al 6 settembre, orari

Balli, intrattenimento, giochi e compagnia, ogni giorno dalle 15,00 alle 23,00 in piazza del Cannone a Milano, alle spalle del Castello Sforzesco, per tutti gli anziani e non solo che passeranno le prossime settimane in città.

LA PISTA DA BALLO IN PIAZZA DEL CANNONE – Le danze sull’ormai storica pista di 450 metri quadrati, con tensostruttura e palco per i musicisti, allestita all’interno del Parco Sempione. Le attività quest’anno andranno avanti sino al 6 settembre.

– Accanto alla pista come ogni anno sarà punto di riferimento per il ristoro la “Locanda alla mano”. Proprio alla locanda saranno realizzate alcune iniziative di intrattenimento: concerti di musica classica e rock e letture ad alta voce.

ASSISTENZA E AIUTI AD ANZIANI E DISABILI – Sul fronte dell’assistenza agli anziani più fragili e alle persone con disabilità, continua l’attività degli operatori e dei volontari per tutto il mese di agosto.

– La scorsa settimana è partita la fase due del piano caldo, con l’entrata in funzione di un’unica centrale operativa in via San Marco. I servizi sono stati allertati per fronteggiare la nuova ondata di calore che sta coinvolgendo anche Milano. Finora sono state fornite oltre 3.650 prestazioni.

NUMERO VERDE – Il numero verde gratuito 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19.

– A questo numero si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli.

– I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché non del tutto autosufficienti.

CONTATTI PER CHIEDERE AIUTO ANCHE PER GLI ANZIANI O I DISABILI CHE SAPETE ESSERE IN DIFFICOLTÀ – “Chiamate il numero verde 800.777.888 per chiedere un intervento – ricorda il Comune – o per segnalare una persona anziana che conoscete e che potrebbe trovarsi in difficoltà. Gli operatori saranno al lavoro tutto il mese di agosto garantendo assistenza domiciliare e aiuto a chi è rimasto a casa o vive da solo”.

