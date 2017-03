Eventi MIMAT Milano cineteatro San Carlo 18 – 25 marzo 2017, il BAFF lancia il nuovo spazio culturale meneghino

Il BAFF 2017 si estende sempre di più sul territorio e, per la 15esima edizione del noto festival bustocco, porta a battesimo il lancio di un nuovo spazio culturale, tutto milanese e nuovo punto di riferimento per l’arte, i giovani, i curiosi e gli appassionati: il MIMAT, con sede presso il cineteatro San Carlo di via Morozzo della Rocca, 12.

Nei giorni del B.A.Film Festival (18 – 25 marzo 2017), MIMAT ospita molti degli eventi di MIBArt Multimedia Festival, l’esclusivo progetto dedicato all’Arte Multimediale, alla Videoarte, all’Arte Digitale e al Videomapping organizzato in collaborazione con l’associazione Castello13.

Gli incontri in programma sono indice di grande selezione nell’offerta artistica contemporanea, e contemplano proiezioni, letture e talk:

– Cinema d’artista e Video arte dalla collezione della galleria Fumagalli, con Angela Madesani (critica d’arte) e Annamaria Maggi (gallerista), martedì 21 marzo ore 18,00;

– LEMEH 42 con Lemeh42 (artista) ed Eleonora Frattarolo (storica dell’arte)

– presentazione del libro Conoscere la videoarte di Gabriele Tosi e Umberto Tosi e talk con Alessandro Solbiati (musicista e videoartista), mercoledì 22 marzo ore 18,00.

Lunedì 20 marzo 2017 si svolgerà presso MIMAT, alle ore 21.00, anche un appuntamento della rassegna Effetto cinema, che presenterà Nessuno ci può giudicare di Steve della Casa e Chiara Ronchini (60’ Italia, 2016). La proiezione è preceduta dai cortometraggi in concorso per BAFF SHORT CUTS e, come per tutti gli eventi del BAFF, l’ingresso è rigorosamente libero e aperto a tutti.

