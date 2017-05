Evento “Notte in Cascina di inizio Estate” Milano Cascina Biblioteca 27 maggio 2017, info e prenotazioni

Si svolgerà sabato 27 maggio alle 18.00 fino al domenica 28 maggio alle ore 9.00, presso la Cascina Biblioteca (via Casoria 50, Milano), l’evento “Notte in Cascina di …inizio estate!”

L’iniziativa è proposta ai bambini dai 9 anni in su: tutti potranno vivere l’emozione di passare la notte in cascina, tra giochi emozionanti, esplorazioni e splendide sorprese.

I bambini dormiranno con sacco a pelo e materassino (“Chi non dovesse averli, ci pensiamo noi”, fanno sapere gli organizzatori), in uno spazio chiuso dedicato, e saranno naturalmente affiancati dagli educatori della Cascina Biblioteca.

“La cena è al sacco portata da casa –, spiegano ancora gli organizzatori –, mentre la colazione la forniamo noi”.

Il costo è di 30 euro a bambino, e l’iscrizione avviene via e-mail scrivendo a marta.ferrari@cascinabiblioteca.it (indicando nome, cognome ed età del bambino).

Per ulteriori informazioni:

valentina.mari@cascinabiblioteca.it

marta.ferrari@cascinabiblioteca.it