Festa del Cavallo Legnano 11 giugno 2017, carrozze, pony e un villaggio West interattivo

Domenica 11 Giugno 2017 all’Isola del Castello di Legnano la Contrada San Magno vi aspetta per la 27^ Festa del Cavallo. Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni e come alle origini di questa tradizione, sarà un tuffo nel vecchio e selvaggio west.

Cavalli e carrozze, pony e toro meccanico, ottimo cibo e buona musica rigorosamente country, giochi gonfiabili e gelato, spettacoli per grandi e bambini. E un villaggio West interattivo, tutto da scoprire.

Un evento a cura dalla Nobile Contrada San Magno per trasformare la “solita domenica” di giugno in una giornata indimenticabile per tutti: bimbi e famiglie, appassionati di cavalli e curiosi.

Le edizioni precedenti hanno proposto il sapore di ottimi hamburger, deliziose carni grigliate, patatine e tanti momenti di spettacolo e divertimento. E migliaia di persone con il sorriso stampato sulle labbra.Per il 2017 la festa continua, si conferma e si rinnova con tante attrazioni.

Tornano le musiche, i balli e l’intrattenimento di Country Events; tornano la maxi griglia e il chiosco dei gelati, il toro meccanico e i gonfiabili. Confermata anche la partnership con Horse Angels. Le novità invece sono veramente molte.

Ci saranno i pony e i cavalli del Ranch BrunEva per il battesimo della sella su un piccolo percorso; lo spettacolo di Mircea e i suoi cavalli; le scenografie, lo show e l’animazione con possibilità di fotografie all’interno del villaggio West firmato I Rancheros. E tanti nuovi giochi e intrattenimento a tema per grandi e bambini.

Che dire poi delle succulente e nuovissime costolette ribs: la sorpresa 2017 di una griglia sempre più esperta, attrezzata per soddisfare ogni palato con profumi e sapori irresistibili.

Tutto per celebrare l’amore verso il cavallo e il piacere di stare in famiglia e tra amici. Tutto con la voglia di regalarvi qualcosa di speciale, colorando ricordi e sorrisi di rosso-bianco-rosso. Tutto, come sempre, con l’obiettivo di migliorare.

Noi ci proviamo! La Contrada San Magno vi aspetta a partire dalle h.10 per una giornata carica di emozioni, sorrisi e sapori.

Stessa ricetta. Sempre Wild e anche West. Sempre San Magno.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 18 giugno

Edizione 2017: Un Tuffo Nel Vecchio West A Legnano

– Domenica 11 Giugno 2017 – dalle ore 09:00 alle ore 19:30

– Parco Del Castello – Viale Toselli – Legnano (MI)

– Informazioni:

info@sanmagno.it

Vanja +39 327 9530 381