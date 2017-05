Festival del volo 2 – 4 giugno Milano ex area Expo, info attività, orari e costi

Si svolgerà dal 2 al 4 giugno 2017 il primo Festival del Volo di Milano, presso l’area Ex Expo.

Principali attori saranno le coloratissime mongolfiere ad aria calda e i maestosi palloni a gas, che non mancheranno di esibirsi in una entusiasmante performance in volo libero per sognare con il naso all’insù.

Da segnalare poi le mostre che illustrano la storia del volo, dall’aerostatica alle donne nello spazio a commemorazione del 25° anniversario del volo spaziale del primo Astronauta Italiano.

Ci sarà un’ampia area dedicata agli aquiloni, con la possibilità di costruire aquiloni quasi professionali, seguiti da esperti aquilonisti; si potrà ammirare gli aquiloni giganti e provare a condurli; si parteciperà al lancio delle caramelle dall’alto e per i più piccoli ci sarà un maxi trenino gonfiabile da attraversare. I Piloti Virtuali Italiani faranno effettuare decolli virtuali dalla sede di Bresso, sorvoli del Parco Experience e atterraggi a Linate in tutta sicurezza, con tanto di diploma finale. Per chi vuole provare a cimentarsi con i droni, diversi percorsi prova ad ostacoli (le attività sono a pagamento).

Le mongolfiere affascineranno grandi e piccoli anche a terra con il teatro dentro ad una vera mongolfiera, per ascoltare storie avvincenti avvolti da i colori della “Signora del Vento” e con laboratori per costruire mini aerostati e incontrare Piera e Gastone, le mascotte del Festival del Volo.

Adulti e ragazzi potranno sfidarsi a Bubble Football, Bubble Sumo e l’inedito Bubble Rugby, sotto la guida dell’Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al registro nazionale del Coni.

Lo sguardo si perderà infine tra i diversi velivoli in esposizione, tra cui un aliante e il celebre Piper J-3 Cub I-Malu degli Anni 30.

Attività Speciali

– Il 2 giugno ci sarà un annullo filatelico dedicato con cartoline, timbri e francobolli a tema aerostatica e spazio.

– Il 2 giugno alle 16 un convegno scientifico, aperto a tutti ma con un numero di posti limitato, con ospiti di eccezione, tra cui Franco Malerba, primo astronauta italiano, che rievocherà la sua fantastica impresa; Amalia Ercoli Finzi, illustre scienziata, professoressa del Politecnico di Milano.

– Il 2 giugno alle ore 18 Il Festival del Volo ospiterà lo Showcase di Davide Van De Sfroos, uno dei più importanti cantautori italiani

– Il 3 giugno pomeriggio ci sarà una parata d’auto d’epoca in collaborazione con C.M.A.E. Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca”, il l Club di auto e moto d’epoca più antico d’Italia. Circa 30 eleganti auto dagli anni ’30 saranno posizionate intorno all’Albero della Vita e ci sarà a fine giornata la premiazione delle più ammirate.

Orari evento

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 11 alle 23

Prezzi biglietti per le diverse attività del festival del Volo

Intero Adulti 14-64 anni: 8 € sconto speciale: 6 € fino al 29/05 compreso

Ridotti: 4 € ( bambini 4-13 anni e over 65 )

Bambini 0-3 anni: gratuito

Speciale adulto + bambino 4-13 anni: 10 € sconto speciale: 8 € fino al 29/5 compreso

1° Festival del Volo

Parco Experience – ex area EXPO Milano

Fermata Trenord e MM RHO-Fiera Milano

2, 3 e 4 Giugno 2017