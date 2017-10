Maestri Del Gioiello 21 – 22 ottobre 2017 Milano Palazzo Clerici, ingresso gratuito

Maestri del Gioiello, 13° Rassegna Nazionale di Oreficeria e Gioielleria Artigiana d’Eccellenza si terrà Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre 2017 nel prestigioso e centralissimo Palazzo Liberty del Circolo Filologico Milanese, luogo per eccellenza della cultura e dell’arte, in via Clerici 10, a pochi passi dal Teatro alla Scala.

Durante l’evento vengono presentate, da orafi e artigiani produttori di gioielleria, provenienti da tutta Italia e a volte anche dall’estero, meravigliose e particolari collezioni di gioielli, da quelli più importanti e prestigiosi, per occasioni importanti, matrimoni ed anniversari, a quelli più portabili ed adatti ad essere “unici” ogni giorno.

Alla mostra si possono anche visionare e acquistare pietre e componenti per gioielli realizzati a mano, per farsi realizzare il gioiello che si ha in mente, partendo da un proprio disegno o schizzo oppure farsi rimettere a nuovo un gioiello magari ereditato o che non si indossa più.

Sempre nell’ambito della rassegna si svolge il Concorso – premio Jacopo da Trezzo 2017, che vede la presentazione di pezzi unici realizzati per l’occasione e per la prima volta mostrati al pubblico.

Il titolo del Concorso – premio Jacopo da Trezzo 2017 è “Un Gioiello per Maria Teresa d’Austria” – L’imperatrice che rese grande, bella ed avanzata Milano, a 300 anni dalla sua nascita.

All’imperatrice Maria Teresa d’Austria dobbiamo la Scala, la guglia della Madonnina, Palazzo Reale, l’Accademia di Brera e l’orto botanico di Brera, la Villa Reale di Monza. Ella fu davvero illuminata nella cura di Milano; dobbiamo a lei se Milano divenne la città della moda, qui Maria Teresa mandava i sarti e le stoffe migliori.

Tutti i pezzi partecipanti al concorso Jacopo da Trezzo verranno presentati durante la manifestazione e verranno attribuiti due premi, per due categorie:

– premio del pubblico che verrà a visitare la manifestazione e che potrà vincere un gioiello in palio, gentilmente offerto da un orafo partecipante alla rassegna (solitamente colui che ha vinto il premio l’anno precedente);

– premio della giuria di operatori del settore gioielleria e oreficeria (tra gli operatori ci saranno designer di gioielli, commercianti e dettaglianti di oreficeria e gioielleria, rappresentanti di gioielli, orafi, insegnanti di corsi di oreficeria, giornalisti del settore gioielleria, altri tecnici operanti nel settore oreficeria e gioielleria).

Tante anche le dimostrazioni dal vivo al banchetto e video di approfondimenti sulla realizzazione dei gioielli, per consentire al visitatore di sperimentare l’espressione creativa in tutte le fasi della realizzazione stessa dell’oggetto, dall’ideazione ai materiali impiegati, vedendo con i suoi occhi la perizia tecnica di ogni artigiano.

I meravigliosi gioielli presentati, tra i quali parure, collier, anelli, ciondoli, orecchini, spille, in metalli e pietre preziose, a volte con anche contaminazioni di materiali più comuni come ebano, avorio, legno e metalli non nobili, rappresentano numerose tecniche tipiche dell’oreficeria e gioielleria, specchio di differenti specificità territoriali, quali la filigrana, le tecniche di lavorazione celtiche, longobarde ed etrusche, gli smalti, la lavorazione a lastra, il traforo, l’incisione a bulino … sempre però contrassegnate da personali interpretazioni e stili unici.

Maestri del Gioiello

Orari apertura evento:

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017: 10.00 – 19.00

info@associazioneiperbole.it