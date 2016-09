Mercatino Navigli Martesana Milano 18 settembre 2016, orari, info, curiosità

Domenica 18 settembre 2016 si terrà il nuovo appuntamento con El Mercatel su la Martesana, sul Naviglio della Martesana a Milano.

Dalla Cascina de Pomm, al Ponte di Greco, bancarelle di vintage e altre piccole curiosità.

Sin dal XV secolo, il Naviglio Martesana, detto anche Naviglio Piccolo, ha rappresentato non solo uno straordinario ed economico mezzo di trasporto delle merci, oltre ad un sistema di irrigazione che ha consentito lo sviluppo dell’irrigazione nei territori da esso attraversati, ma anche un punto di riferimento ed incontro per le popolazioni, in passato ed ancor oggi, per scambio non solo di merci e prodotti ma anche di idee e cultura.

Le vicissitudini della nostra città hanno col tempo relegato il Naviglio Martesana ad un ruolo assai modesto e buona parte di esso è stato coperto per far posto a palazzi ed arterie stradali; ne è rimasto un tratto che dalla Cassina De Pom arriva a Crescenzago.

“El Mercatel de la Martesana” si impegna a valorizzare le risorse del suo territorio favorendo le conoscenze e le relazioni tra i cittadini, organizzando mercatini, fiere, attività culturali e ricreative, diffondendo informazioni che hanno come teatro di svolgimento e/o tematica il Naviglio Martesana.

Il mercatino non si svolge con il brutto tempo: in tale caso, l’appuntamento sarà rimandato.

(Foto: CC BY-SA 3.0)

domenica 18/09/2016

– Orario: 10,00/19,00

– Naviglio della Martesana – Naviglio Piccolo

– Via Tirano Milano (MI)

