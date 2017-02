Milano Clown Festival 1 – 4 marzo 2017, programma e info

Torna anche quest’anno l’attesissimo Milano Clown Festiva 2017 e, i numeri della nuova edizione dell’iniziativa, sono come sempre impegnativi: 80 artisti, provenienti da 10 nazioni, 120 eventi e 21 luoghi.

Nel quartiere Isola, dall’1 al 4 marzo, in concomitanza con il Carnevale ambrosiano, gli eventi si susseguiranno assieme all’attività del Circo Pic, il Pronto Intervento Clown che, a bordo di un camion bianco, attraverserà le strade meneghine donando abbracci, allegria e divertimento a grandi e piccini. Si ricorda che, per questa 12esima edizione, il Circo Pic si è spostato, e ha aperto il suo tendone ai GIARDINI MENDEL, in viale Restelli, di fronte al Palazzo della Regione (a pochi passi dagli altri luoghi del festival).

Il Milano Clown Festival condivide il messaggio universale lanciato da Leo Bassi, affinché il DIRITTO DI RIDERE venga sancito per legge e inserito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità.

L’innocenza creativa del clown, infatti, da sempre parla un nuovo ma antico linguaggio: un’espressione universale che le nuove generazioni sembrano apprezzare ed emulare. Basta entrare in una scuola di periferia per capire la necessità di utilizzare un codice emotivo per riuscire a comunicare con le nuove culture rappresentate dai bambini provenienti da tutto il mondo.

Tra le anticipazioni di quest’anno, mercoledì 1 marzo il ‘DIRITTO DI RIDERE-DAY’ con il tour dedicato al sociale. Giovedì 2 marzo alle ore 12.00 tutti in piazza Duomo per l’inaugurazione, con artisti e musica, pronti a dare il via ai 152 appuntamenti in programma.

