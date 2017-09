Mostra fotografica “Rimini Rimini.. joie de vivre!” 12 settembre 2017 via G. B. Torti Milano, le foto di Stefano Merlini con commento di Andrea G. Pinketts

Sarà una serata speciale quella del 12 settembre 2017, presso il noto locale Le Biciclette (Via Giovanni Battista Torti 2, 20123 Milano): qui, infatti, in un clima dove si respireranno arte e convivialità, tutti saranno i benvenuti alla mostra fotografica di Stefano Merlini “Rimini Rimini… joie de vivre!”

Il soggetto è quanto mai adatto a questi giorni di settembre: una delle località balneari più famose d’Italia, Rimini, reinterpretata da Merlini attraverso le fotografie dei Billboards Pubblicitari un po’ vintage dei suoi Bagni, con una veduta che ne celebra lo sfavillante passato. Toni sgargianti, atmosfere di festa e quel mondo balneare multicolore capace di attrarre i turisti dell’Italia del boom economico (ma non solo), anche grazie ai cartelloni delle pin-up, nostrane oppure esotiche, che hanno fatto sognare i maschi di ogni generazione.

Testimoni d’eccellenza saranno ospiti e amici che daranno il proprio contributo al tema, uno su tutti Andrea G. Pinketts, che non mancherà di raccontare divertenti aneddoti nel suo stile accattivante.

Rimini Rimini… joie de vivre!

Data unica 12 settembre 2017

Ore 18:30 – 23:00

presso Le Biciclette, Via Giovanni Battista Torti 2 (attiguo a corso Genova)

20123 Milano