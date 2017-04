Mostra fotografica “Space Girls Space Women” Museo della Scienza e della Tecnica Milano 20 aprile – 20 giugno 2017, scatti realizzati in tutto il mondo

Si svolgerà da giovedì 20 aprile a martedì 20 giugno 2017, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci (via San Vittore, 21 – Milano) la mostra fotografica dedicata al ruolo scientifico delle donne nel settore spaziale: Space Girls Space Women.

In esposizione gli scatti realizzati in tutto il mondo, da Nairobi a Mosca, da Bangalore a Monaco, dal deserto di Atacama ai sobborghi di Smirne. Un team di sole fotografe ha ritratto 3 diverse generazioni di scienziate, ricercatrici, studentesse e appassionate in diversi contesti socio-economici.

