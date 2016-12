Mostra “Look Afar” M77 Gallery via Mecenate Milano 13 dicembre 2016 – 12 marzo 2017. Orari e info

M77 Gallery presenta lunedì 12 dicembre in anteprima Look Afar, un nuovo progetto espositivo dell’artista italiana Chiara Dynys. La mostra è articolata in tutti gli spazi della Galleria M77 e propone un corpus di opere inedite, che utilizzano diversi medium, frutto di un lungo lavoro di ricerca dell’artista.

Chiara Dynys, da sempre interessata alle investigazioni sulla dimensione liminale e metafisica del reale, approda a una nuova ricerca che trae origine da un fenomeno cosmico, l’aurora boreale.

Look Afar è la risultanza di un viaggio fisico e mentale nella Lapponia svedese compiuto dall’artista lo scorso inverno. Per giorni, settimane, mesi, Chiara Dynys ha realizzato lunghi appostamenti, nel corso dei quali ha documentato con dovizia i fenomeni naturali che caratterizzano questa magica terra e che riempiono il metafisico paesaggio siderale di una luce ineguagliabile, la Luce del Nord, ripresa in un periodo di particolare intensità.

Il risultato di queste osservazioni sono migliaia di immagini, segmenti di una “potenza fantastica” in grado di riconnettere il microcosmo umano al macrocosmo universale, così da spingere l’osservatore a guardare lontano: Look Afar, appunto.

Al ritorno da questo profondo confronto con la natura estrema della Lapponia, Chiara Dynys ha lavorato sulla documentazione raccolta e sui suoi ricordi, per trascrivere i fenomeni cosmici verificati nel corso del viaggio in una dimensione altra. Il risultato è una serie di lavori pittorici, in cui la suggestione e la forza evocativa diventano allo stesso tempo testimonianza e narrazione, in una forma che l’artista stessa definisce “liquida”. Originalissime scritture che tendono a espandersi oltre il perimetro del quadro, simulando la ricaduta spontanea delle particelle cosmiche nei cieli lapponi, grazie alla loro inclusione in cornici scultoree colorate, fusioni in metacrilato modellate in forme morbide. La valenza espressiva del materiale utilizzato continua a essere centrale nella pratica artistica di Chiara Dynys.

Le diverse traduzioni dell’esperienza vissuta, la documentazione fotografica e la memoria visiva, si ripropongono così nelle scelte espressive utilizzate dall’artista: un gruppo di opere pittoriche a parete mette insieme visioni simultanee distinte, piccole sorprese che testimoniano le diverse tappe del percorso, racchiuse entro lenti che enfatizzano il dettaglio: quasi “sfere di cristallo” che ne sottolineano l’aspetto magico e divinatorio. Fotografie e visioni pittoriche ritornano in una diversa tipologia di lavori, alternandosi, mischiandosi per poi dissolversi secondo le logiche proprie del linguaggio utilizzato.

Infine, un video seleziona in questo immenso corpus di scatti una serie di vedute montate in sequenza secondo la tecnica del time-lapse. L’opera si offre in una sorta di cinerama contemporaneo, dove l’osservatore si trova catapultato nel cuore dell’esperienza vissuta dall’artista ripercorrendo le tracce dei suoi appostamenti alla ricerca delle manifestazioni cosmiche, secondo una sceneggiatura che rievoca metaforicamente la relazione tra l’artista, l’infinito e la Luce del Nord.

Look Afar , di Chiara Dynys

Da martedì 13 dicembre 2016 a domenica 12 marzo 2017

Inaugurazione: lunedì 12 dicembre ore 19.00

M77 Gallery

Via Mecenate 77 – 20138 Milano

info@m77gallery.com

tel. 02 84571243

Orari: martedì – sabato | 11.00 – 19.00 | Chiusura: lunedì