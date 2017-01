Mostra Macchine Di Leonardo Da Vinci Vigevano fino all’1 febbraio 2017, info

Uno spazio museale tutto da scoprire, dove non mancano aree in cui tutto si può toccare, conoscere e sfogliare

Prosegue fino a mercoledì 1 febbraio 2017 la mostra permanente sulle Macchine di Leonardo da Vinci, presso il Mulino di Mora bassa di Vigevano.

La mostra è gestita dal 2002 dall’Associazione culturale “La città Ideale”, che gestisce anche le ricerche e gli studi su Leonardo da Vinci, le visite, i laboratori e gli eventi all’interno del Mulino di Mora bassa, e organizza gite di uno o più giorni abbinando la visita dell’Ecomuseo a quella del Centro Storico di Vigevano, alla centrale idroelettrica di Enel, al Parco del Ticino, al rafting e tanto altro.

I visitatori della mostra potranno ammirare le macchine, costruite in legno come nel 1400, perfettamente funzionanti: le opere permettono a grandi e piccoli di toccare, capire, avvicinarsi a questo mondo per noi così lontano, ed essere protagonisti nei processi del proprio apprendimento.

All’interno dello spazio museale si trova, inoltre, anche un’area estremamente particolare, dove “non esistono le regole dei musei tradizionali”: i libri si possono sfogliare, tutto è a portata di mano e tutte le volte che si ritorna si trovano cose nuove.

L’emozione di questo luogo è anche la sala in cui avvenivano gli incontri tra il Moro e Cecilia Gallerani, la “Dama con l’Ermellino” ritratta da Leonardo e dove la leggenda vuole che aleggino ancora gli spiriti dei due amanti.

All’esterno, il Mulino presenta un ampio giardino, una parte del quale ospita un percorso laboratorio per lo studio dei sistemi di misurazione delle acque irrigue e una sala polifunzionale, che ospita convegni, conferenze, corsi e laboratori.