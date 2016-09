Mostra “Outside In” 21 – 27 settembre 2016 via Montenapoleone Milano, le foto di Rankin a cielo aperto

Dal 21 al 27 settembre 2016, in occasione della settimana della moda donna, il fotografo inglese Rankin porterà a Milano una mostra in via Montenapoleone, la via più famosa della città. Intitolata Outside In, sarà una mostra a cielo aperto per presentare un nuovo ed esclusivo lavoro. Giocando sull’idea di portare fuori quello che è dentro, Rankin utilizza il suo caratteristico sense of humour per sviluppare un concept originale.

L’ASSOCIAZIONE MONTENAPOLEONE – La mostra è promossa dall’Associazione MonteNapoleone, che rappresenta ad oggi centoquaranta Global Luxury Brands, tra le realtà più importanti al mondo, e come sostiene Guglielmo Miani, Presidente dell’Associazione: “E’ davvero un onore ospitare un eclettico fotografo come Rankin con un lavoro creato espressamente per noi. Ancora una volta celebriamo la moda e promuoviamo iniziative culturali che hanno il pregio di portare l’arte fotografica nel cuore della città”.

LE FOTO – Una serie di ritratti di modelle all’interno di box bianchi punteggerà via Montenapoleone, considerata nel mondo una delle principali vie della moda internazionale, un gioiello per la città e un punto di riferimento per la settimana della moda. L’effetto sarà quello di un’illusione, un trompe l’oeil. Un gioco di prospettive, in cui ogni modella viene immortalata all’interno di una vera e propria scatola. Il risultato sono fotografie eccezionali che mettono in risalto, ogni volta, una personalità diversa. Outside In sarà un viaggio nello spettro delle emozioni umane, che permette, mettendo in luce i sentimenti, mentre si percorre la celebre via, di andare oltre la superficie. Ironicamente, dice, sarà come l’aver “messo in mostra se stessi”.

RANKIN, FOTOGRAFO DELLE STAR, PER QUESTA OCCASIONE ACCESSIBILE A TUTTI – Rankin ha fotografato tutti, David Bowie, Madonna e persino la Regina di Inghilterra; il co-fondatore di Dazed&Confused è entusiasta di presentare questo nuovo concept a Milano: “Nessun biglietto da pagare, niente code, nessuna sensazione di essere tagliati fuori dal mondo. È lì, accessibile a tutti, 24 ore su 24. Per quelli che sono in giro per lo shopping e per i turisti durante il giorno, per la gente che vive di notte, per i ritardatari e gli ultimi in piedi fino all’alba, sarà tutto puramente soggettivo. Mondi all’interno di mondi all’interno di mondi”.

