Notte Bianca Bollate 8 luglio 2017, orario, programma, strade chiuse al traffico

Torna in città per il secondo anno consecutivo la “Notte Bianca”, edizione 2017. Si terrà dalle ore 18.00 di sabato 8 luglio alle ore 2.00 di domenica 9 luglio. Un ricco programma per grandi e piccini che prevede anche street food, musica e artisti di strada.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bollate, Assessorati al Commercio, Marketing territoriale e Tempo libero, in collaborazione con l’Associazione Abbaialuna ONLUS, Confcommercio – Associazione territoriale di Bollate, Unione Artigiani della Provincia di Milano – Bollate.

“La Notte bianca 2017 – dicono gli Assessori al Commercio e Attività produttive Marco Marchesini, al Tempo libero Lucia Albrizio, al Marketing territoriale Lucia Rocca – è stata pensata, fin dallo scorso anno, per vitalizzare e vivacizzare la nostra città, facendo emergere le sue capacità ludiche e la sua disponibilità a creare sinergia tra le tante risorse esistenti, sia in ambito socio-economico che culturale. L’iniziativa è nata anche per stimolare la gente a uscire di casa, per vivere più a fondo Bollate e tutte le attrattive che può offrire a grandi e piccini. E in questa inizio di estate 2017 le attività non sono davvero poche!”.

Si comincia alle ore 18,00 e durante tutta la Notte bianca 2017 ci saranno spettacoli “di strada”, musica, street-food, punti ristoro, hobbisti, giochi gonfiabili e trenino itinerante per i bambini.

ATTENZIONE: Dalle ore 18 alle ore 2, saranno chiuse al traffico, anche dei residenti, le vie/piazze: Vittorio Veneto, piazza San Francesco, via Madonna Speranza/via Leone XIII, via Cavour, largo Primo Levi e Quasimodo, le vie Roma, Sartirana, Matteotti (sino all’intersezione con via Stazione) e Ambrogio da Bollate. Senso unico di marcia in direzione via Garibaldi, dalle vie Stazione e Garibaldi sino all’intersezione con via Turati.