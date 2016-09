Open day con i cavalli Cascina Biblioteca Milano 18 settembre 2016, attività gratuite per bambini e info

Domenica 18 settembre, all’interno della manifestazione Cascine Aperte 2016, si terrà l’entusiasmante Open Day con i cavalli alla Cascina Biblioteca, in Via Casoria 50, a Milano.

L’evento è aperto ai bambini di ogni età, e propone un calendario pienissimo di attività, tutte a partecipazione gratuita:

– Dalle 14.30 aprono le iscrizioni per provare l’ebrezza di salire a cavallo.

I giri a cavallo andranno avanti fino alle 16 (iscrizioni fino ad esaurimento posti). Potranno salire a cavallo tutti i bambini dai 3 anni in su.

– Alle 16.00 avrà inizio un grande gioco a squadre in cui i bambini si trasformeranno in veri e propri supereroi e potranno superare una serie di prove per acquistare nuovi poteri e nuove energie.

– Al termine del gioco, si terrà la grande merenda per tutti.

Per i più piccini, divertimento e creatività garantiti dal delizioso “Angolo delle Tagesmutter”: piccoli laboratori per bambini da 0 a 36 mesi, con le Tagesmutter di Cascina Biblioteca.

Per ulteriori informazioni: http://cascinabiblioteca.it/events/open-day-con-i-cavalli-5/

Per approfondimenti sulle attività della Cascina Biblioteca: Tempo libero e inserimento disabili Milano ‘Cascina Biblioteca’, Recapiti e tutte le info

Cascina Biblioteca

– Via Casoria, 50

– 20134 Milano (MI)

– Telefono: 0221591143

– Cellulare: 02 21591143

– Fax: 0221592427

– email: [email protected]