Palio delle Contrade Vigevano 6 – 9 ottobre 2017, programma grande rievocazione in costume

Nelle giornate dal 6 al 9 ottobre 2017, si svolgerà il nuovo appuntamento dello splendido Palio di Vigevano, nella cornice di piazza Ducale e del maestoso Castello Sforzesco di Vigevano.

L’evento, di grande suggestione, raduna ogni anno più di 400 figuranti, in rigorosi costumi del XV secolo, che si ritrovano per sfidarsi alla conquista del Cencio, ogni volta dipinto su stendardo, con orgoglio, da un artista vigevanese.

La conclusione avviene la seconda domenica di ottobre, poiché in tale data ricorre la festa del Patrono della Città: il Beato Matteo Carreri. In suo onore le dodici contrade si sfidano di fronte alla Corte Ducale di Francesco I Sforza, Duca di Milano, e della sua famiglia, nella quale spicca la presenza del piccolo Ludovico il Moro, tanto amato dai cittadini vigevanesi.

Venerdì 6 Ottobre 2017

– Dalle ore 20,45 dal sagrato del Duomo:

Fiaccolata e a seguire S.Messa e dono del cero al Beato Matteo Carreri nella Chiesa di San Pietro Martire.

Sabato 7 Ottobre 2017

– Dalle ore 17,00 alle ore 23,00 in Castello Sforzesco:

Borgo delle corporazioni con gusti, sapori dell’epoca sforzesca e spettacoli vari.

– Dalle ore 19,30 in Castello Sforzesco:

Cena alla Taverna Rinascimentale.

– Dalle ore 21,30 in Castello Sforzesco:

Notte Sforzesca, un grande spettacolo di danze, bandiere, musiche e fuoco.

Domenica 8 Ottobre 2017

– Dalle ore 10,00 al tramonto in Castello Sforzesco:

Borgo delle corporazioni con gusti, sapori dell’epoca sforzesca e spettacoli vari.

– Alle ore 10.45 in San Petro Martire:

Solenne Pontificale in onore del Beato Matteo Carreri, presieduto dal vescovo di Vigevano, S.E. Maurizio Gervasoni.

– Dalle ore 12,30 in Caatello Sforzesco:

Pranzo alla Taverna Rinascimentale.

– Alle ore 15,00 in Castello Sforzesco:

Solenne benedizione alle Contrade e ai dodici stendardi da parte del Parroco della Contrada di Valle, vincitrice del Palio delle Contrade 2016.

– A seguire lettura dei bandi di sfida ed apertura dei Giochi del Palio 2017.

– Alle ore 15,30 dal Castello Sforzesco:

partenza del Corteo Storico delle Contrade che si snoderà per le vie del centro storico.

– Alle ore 16,30 in Castello Sforzesco:

Svolgimento dei giochi per l’assegnazione del XXXVII Palio delle Contrade

( biglietto d’ingresso €2,00 )

Lunedì 9 Ottobre 2017

– Alle ore 18,30 in San Pietro Martire:

S.Messa di ringraziamento delle Contrade al Beato Matteo Carreri, con la particolare partecipazione della Contrada vincitrice del Palio delle Contrade 2017.

