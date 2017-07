Sagra del Cinghiale Senago 14 – 23 luglio 2017, menu per golosi e buongustai

Da Venerdì 14 a domenica 23 luglio 2017, a partire dalle ore 19:00, si svolgerà a Senago (in provincia di Milano) la nuova edizione della Sagra del Cinghiale (Centro Sportivo – Via G. Di Vittorio, 2).

Tantissime le specialità per stuzzicare il palato; giusto per fare qualche esempio: pappardelle al ragù di cinghiale, pennette con salsiccia di cinghiale, bocconcini di cinghiale con fagioli all’uccelletto,

carpaccio di cinghiale con rucola, ma anche bruschette ai funghi o al pomodoro, tagliata di manzo o

entrecote di manzo con pomodorini, costate, filetto alla griglia con porcini, nonché risotto mare e monti e gamberoni alla griglia.

Sagra del Cinghiale

– Centro sportivo di Senago

– via G. di Vittorio, 2

– da venerdì 14 a domenica 23 luglio 2017

– tutti i venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19.00

– distanza da Milano: 19,8 km, percorribili in 35 minuti passando per viale Enrico Fermi

– in caso di maltempo, posti al coperto

– Per info e prenotazioni: Cell. 392 749 6820

