I tassisti di Milano con i ragazzi disabili, lunedì 22 maggio tutti in viaggio insieme

Lunedì 22 maggio 2017 i tassisti milanesi porteranno in gita i ragazzi della fondazione Luigi Clerici di Milano. L’iniziativa si chiama “Tutti in taxi per amore”, e la meta è il parco faunistico Le Cornelle di Vallebrembo, in provincia di Bergamo.

Il ritrovo avverrà in via San gimigliano angolo via Montecucchi alle ore 8,00.

L’autocolonna sarà scortata da Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale di Milano, Motoclub Polizia di Stato, Motoclub ATM e Croce Rossa Italiana.

In particolare i clown della Croce Rossa Italiana ed i Vigili del Fuoco di Milano parteciperanno attivamente per far passare delle ore liete a tutti i ragazzi.

Per informazioni: segreteria TAM, Claudio Araldi, 02861466

