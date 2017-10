Sagra delle radici Soncino 22 ottobre 2017, programma, laboratori e assaggi per tutti

Lo splendido borgo medievale di Soncino (in provincia di Crema, distanza da Milano 68,9 km, percorribili in 1 h 11 minuti passando per A35) ospiterà, domenica 22 ottobre 2017, la nuova edizione della Sagra delle Radici.

L’evento porterà animazione e divertimento per le vie del centro, dove per tutto il giorno saranno presenti stand enogastronomici con i prodotti del territorio. Solo per fare qualche esempio: i “fittoni”, una radice gustosissima ed amarissima, dall’immancabile color marroncino, immancabile per scaldare l’autunno e l’inverno.

Inoltre, assaggi e vendita delle radici di Soncino; trippa, salsicce, radici e buon vino a volontà, il tutto allestito presso piazza Garibaldi.

Una curiosità: è proprio nella rocca di Soncino che nel 1985 venne girato l’indimenticabile film Ladyhawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick.

PROGRAMMA:

Ore 10,00: Relazione del tavolo tecnico sulla radice amara di Soncino

Ore 11,00: Presentazione in anteprima del torrone dolceamaro

Ore 12,00: Tutti a tavola presso il punto ristoro dell’Associazione Pro Loco

Ore 15,00: Concerto Rock Progressivo con il gruppo Le Matricole

PER TUTTA LA GIORNATA:

– stand enogastronomici e banchetti dell’artigianato dai Borghi più Belli d’Italia

– musica e balli popolari a cura di Artugna Cantori e Danzerini del Friuli

– Laboratori creativi per bambini con Perla Junior

– Visite guidate gratuite offerte dalla Pro Loco di Soncino