Mercatini Natale 2017 Milano, elenco in aggiornamento real time

Da venerdì 2 dicembre inizieranno a Milano gli attesi mercatini di Natale, da quelli fissi, alle manifestazioni della tradizione. Di seguito l’elenco, in aggiornamento costante: in merito, invitiamo anche tutti i comitati e cittadini a inviarci le proprie segnalazioni a redazione@cronacamilano.it

GAE AULENTI CHRISTMAS VILLAGE – Anche piazza Gae Aulenti torna a mantenere il suo impegno con il Natale, e ospiterà l’allestimento di bancarelle e prodotti tipici, ma anche la Casa di Babbo Natale, laboratori e animazioni per bambini, spettacoli di marionette e artisti di strada, nonché la pista di pattinaggio su ghiaccio Gae Aulenti on Ice

– 1 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018

– Piazza Gae Aulenti

VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE – Animazione, giostre e piste di pattinaggio nonché la Casa di Babbo Natale e tanti giochi per i bambini. È quanto avverrà nei Giardini di Porta Venezia, dove ogni anno torna tutto l’incanto di un bianco Natale.

– Giardini Indro Montanelli

– Corso di Porta Venezia

– 2 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018

FIERA DEGLI OH BEJ OH BEJ – Immancabile l’appuntamento con la Festa di Sant’Ambrogio, nota anche come la milanesissima Fiera degli Oh Bej Oh Bej. In piazza Castello, da viale Gadio a via Minghetti, inclusa la piazza del Cannone, tantissime le bancarelle dove acquistare i regali di Natale e mille curiosità di ogni genere.

– Piazza Castello

– 7 – 10 dicembre 2017

– Orario: 8,30 – 21,00

ARTIGIANO IN FIERA – La grandissima fiera con gli oggetti d’artigianato di tutto il mondo torna alla FieraMilano di Rho, con una scelta di migliaia di prodotti nonché aree gastronomiche dove assaggiare le specialità culinarie più speciali.

– FieraMilano Rho

– 2 – 10 dicembre 2017

– orario 10,00 – 22,30

MERCATINI IN PIAZZA DUOMO – Ai piedi del Duomo, nella suggestiva cornice di corso Vittorio Emanuele, tornano anche le bancarelle nelle tipiche casette di legno, per rendere al meglio l’atmosfera del Natale in montagna. Il percorso si snoderà fino a piazza Fontana, e oltre agli oggetti di artigianato non mancheranno anche tante bontà da assaporare.

– corso Vittorio Emanuele II

– 10 dicembre 2017 – 8 gennaio 2018

– Orario: 9,00 – 21,00