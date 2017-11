Fuochi d’artificio Levico Terme 2 dicembre 2017, festa per il Natale

Per celebrare l’arrivo del Natale, il weekend può diventare occasione ideale per una gita fuoriporta, nello splendido parco secolare degli Asburgo a Levico Terme, in provincia di Trento.

Qui, sabato 2 dicembre, si potrà assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo per il piacere di grandi e piccini.

Per la serata non mancherà anche la possibilità di gustare un buon bicchiere di vin brulè e deliziose caldarroste.

Fuochi d’artificio

– Sabato 2/12/2017

– Ore 21:30

– Parco Secolare degli Asburgo

– Viale Rovigo, Levico Terme (TN)

– Distanza da Milano: 239,1 km, percorribili in auto in 3 ore e 3 minuti passando per A4 e A22/E35

