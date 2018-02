Carnevale 18 febbraio 2018 a Mariano e Perticato, sfilata e programma

Si svolgerà sabato 17 febbraio 2018 il tradizionale Corteo di Carnevale nel comune di Mariano e in località Perticato.

Si tratta di una delle feste più amate dell’anno, che inizierà a partire dalle ore 14,00.

Il tema del 2018 saranno gli insetti: “Splendidi come farfalle, anonimi come i collemboli”. Proprio gli insetti, infatti, formidabili alleati e temuti nemici, ci stupiscono sempre. Imprevedibili, acrobati, giocolieri, costruttori, scavatori di tunnel e grandi cantanti!

Più ricco di così, quindi, non potrà essere il Carnevale Ambrosiano degli Oratori marianesi, dal tema «COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, BOMBOLONI: alla scoperta di milioni di piccolissimi»; tutti ci muoveremo nel mondo inesauribile dell’entomologia tra milioni di specie di insetti conosciute e sconosciute con i loro stravaganti nomi.

LA SFILATA

Grande novità quest’anno, non una ma ben TRE SFILATE!

Per l’Oratorio San Rocco ritrovo alle 14:00 presso i cortili interni dell’oratorio e partenza della sfilata alle 14:30.

(Percorso: Vie Kennedy, De Gasperi, San Rocco, Risorgimento, Piazza Roma, Piave, Isonzo, Borromeo, Sant’Ambrogio, arrivo in Oratorio Sant’Ambrogio).

Per l’Oratorio Don Bosco ritrovo alle 14:00 presso il parcheggio dell’Istituto Don Milani in via Sant’Antonio da Padova e partenza della sfilata alle 14:30.

(Percorso: Vie Puglie, Serenissima, Redipuglia, Tre Venezie, Sant’Alessandro, Milano, Isonzo, Papa Giovanni xxiii, Sant’Ambrogio, arrivo in Oratorio Sant’Ambrogio).

Per l’Oratorio Sant’Ambrogio ritrovo alle 14:30 presso il Largo Alpini (parcheggio via S. Francesco) e partenza della sfilata alle 15:00.

(Percorso: Vie San Francesco, San Carlo, Papa Giovanni xxiii, Sant’Ambrogio, arrivo in Oratorio S. Ambrogio).

LA GRANDE FESTA

Tutte e tre le sfilate convergeranno verso le 15:30 circa presso l’Oratorio Sant’Ambrogio dove prenderà il via la SUPER FESTA DI CARNEVALE con canti, balli, animazione, grandi gioconi e concorso della «MASCHERA + BELLA».

N.B. In caso di maltempo annullate le sfilate e confermata la festa in Oratorio Sant’Ambrogio.

Evento organizzato dalla Pastorale Giovanile Mariano con il patrocinio della Città di Mariano Comense.

Infoline: 031 745174 | 031 750402 | 031 747245

Mail: segreteria@oratoridimariano.it

Distanza Milano – Mariano Comense: 31,7 chilometri, percorribili in 44 minuti passando per Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga