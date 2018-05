Eventi gratuiti maggio 2018 Biblioteca Braidense Milano, elenco

Di seguito il programma completo delle attività gratuite della Biblioteca Braidense di Milano, durante il mese di maggio 2018.

Mediateca Santa Teresa – Via della Moscova, 28 Milano Presenta:

THE SECRET POESY OF NATURE

La poesia segreta della Natura

Mostra fotografica di Bill Hornaday

8 – 18 maggio

Conferenza 8 maggio h.16,00

Inaugurazione 8 maggio h. 17,00

http://www.mediabrera.it/attivita/news.php?ID_news=896

——————-

Incontri in Cavallerizza – Milano via Foldi 2

MARTEDÌ 8 MAGGIO, ORE 18.00​

​PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

IL RINASCIMENTO

DI GAUDENZIO FERRARI

Incontro con i curatori Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa​

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=898

——————-

Biblioteca Nazionale Braidense

Milano, via Brera 28 – Sala Maria Teresa

​LA BIBLIOTECA FANTASTICA

A cura di Sara Montani

L’Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense presenta la seconda edizione de La Biblioteca Fantastica, un progetto che intende porre l’attenzione nei giovani al valore culturale ed educativo della Biblioteca e del Libro, oggetto privilegiato nelle scuole, depositario e custode del sapere.​

​La mostra viene presentata nella sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense Milano – Via Brera 28 con ingresso libero nelle giornate: 9-10-11 maggio 2018, h. 9.00-17.30 (consegna attestati di partecipazione agli alunni ore 10.00 alla presenza di autorità e artisti) 12 maggio 2018, h. 9.00-13.30​

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=892

——————-

Biblioteca Nazionale Braidense

Milano, via Brera 28 – Sala Maria Teresa

​Scene di conversazione

Verso Palazzo Citterio – Il Novecento

10 maggio 2018

Sala Maria Teresa – ore 17.30

La cité des promesses di Alberto Savinio

con Ruggero Savinio, pittore e scrittore

Paola Italia, Università degli studi di Bologna

Letture a cura di Simone Previdi

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=897

——————-

Incontri in Cavallerizza – Milano via Foldi 2

​GIOVEDÌ 10 MAGGIO, ORE 18.00​

​LA SINDONE A MILANO

TRA STORIA E FINZIONE LETTERARIA

Incontro con la medievista Ada Grossi,

autrice del romanzo Centoquarantanove anni (Meravigli Edizioni)​

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=899

——————-

​Associazione Amici di Lalla Romano e Biblioteca Braidense​

​SALA LALLA ROMANO

Via Brera 28 – Milano

SABATO 12 MAGGIO 2018 ORE 11​

​Il filosofo

SALVATORE NATOLI

presenta il suo libro “L’animo degli offesi e il contagio del male”

(Il Saggiatore, 2018)

Introduce Gabriella D’Ina

Coordina Antonio Ria

Ingresso libero e gratuito con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

antonioria@libero.it oppure SMS 3485601217

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=895

——————-

Biblioteca Nazionale Braidense via Brera 28, Milano

Sala Maria Teresa

Il sabato del bibliofilo

INCONTRI CON LIBRI PREZIOSI DELLA BIBLIOTECA BRAIDENSE

IV CICLO – PRIMAVERA 2018

sabato 12 maggio, ore 10.00

Beatrice Zocchi

Il Far West in Italia: Buffalo Bill e l’editoria di larga circolazione

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=893

——————-

Biblioteca Nazionale Braidense via Brera 28, Milano

Sala Maria Teresa

Visita guidata: Conosci la Braidense?

19 maggio ore 10.30​

La Biblioteca Nazionale Braidense, nell’ambito del progetto volto a valorizzare e diffondere la conoscenza dell’Istituto, organizza incontri destinati a tutti coloro che desiderano comprenderne la storia e le curiosità.

In tale incontro, vengono illustrati i fondi più antichi (Pertusati, Biblioteca Gesuitica e Haller) e, tra questi, il più significativo, quello Manzoniano.

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria: b-brai.didattica@beniculturali.it​

http://www.braidense.it/attivita/news.php?ID_news=894

——————–

Mediateca Santa Teresa – via della Moscova 28

Presenta:Percorsi d’Arte

Conferenza di Anna Torterolo:

TURNER

​martedì 15 maggio 2018 h. 15,00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle 14,45

http://www.mediabrera.it/attivita/news.php?ID_news=891

——————-

​Associazione Amici di Lalla Romano e Biblioteca Braidense​

​SALA LALLA ROMANO

Via Brera 28 – Milano

SABATO 19 MAGGIO 2018 ORE 11

Benedetta Centovalli

presenta il libro di Grazia Cherchi

Basta poco per sentirsi soli

(Papero Editore)

Introduce Gabriella D’Ina

coordina Antonio Ria

——————-

​La Società Storica Lombarda e la Biblioteca Nazionale Braidense hanno il piacere di invitarla alla conferenza che si terrà nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28​ ​mercoledì 30 maggio ore 16.30

Prof. Saverio Lomartire

Docente di Storia dell’Arte Medievale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Ariberto da Intimiano (1018-1045). Un vescovo committente tra Chiesa e Impero

——————-

Tutte le attività sono gratuite