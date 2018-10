Eventi dentro mura borgo antico Pizzighettone 28 ottobre – 4 novembre 2018, programma

Nei pomeriggi di domenica 28 ottobre, giovedì 1 e domenica 4 novembre si svolgerà “Storie pizzighettonesi”: uno spettacolo che farà scoprire intriganti episodi della storia lombarda e apprezzare il ricco patrimonio storico-architettonico della cittadina cremonese di Pizzighettone.

Una suggestiva location sarà sfondo e parte integrante delle vicende: le mura del borgo antico, adagiate sulle rive del fiume Adda.

Questo sarà lo scenario in cui Davide Tansini rievocherà fatti e misfatti avvenuti fra basso Medioevo, Rinascimento ed Età Moderna, nei quasi 900 anni della storia di Pizzighettone.

Dedicato a chi vuole conoscere la storia in modo insolito e coinvolgente, Storie pizzighettonesi recupera il ricco e ampio vissuto storico di cui fu protagonista la cittadina lombarda per narrare vicende misteriose, inquietanti, curiose, divertenti e salaci.

Con stile colloquiale, affabile, a tratti ironico, il racconto di Tansini descriverà una serie di episodi che si dipanano a partire dal lontano XII secolo. Fra questi, un esercito cremonese messo in fuga da un gregge di pecore (1157); il signore milanese Bernabò Visconti tradito dall’ambizioso nipote-genero Gian Galeazzo (1385); il condottiero Francesco Sforza Visconti e le sue truppe timorose di combattere (1447);una castellano sforzesco bramoso di vino e denaro (1452); un provveditore veneziano coinvolto in torbidi amorosi con la moglie di un avversario politico (1500); il generale Fernando Francesco d’Ávalos salvato da un suo stesso nemico (1522); il re francese Francesco I di Valois-Angoulême prigioniero nel Castello (1525); un castellano spagnolo al servizio di due casate avversarie (1707). E altro ancora.

Basata su ricerche personali, la narrazione di Tansini non si fermerà alla semplice cronistoria, ma diverrà lo spunto per conoscere il contesto delle storie, attraverso vari aspetti sociali, economici e culturali.

Arte, credenze, usi, cucina, ma anche vicende politiche (con il loro immancabile seguito di speranze e delusioni), personalità più in vista dell’epoca, questioni sentite e dibattute (come le tasse, tema sempre d’attualità), timori per un futuro incerto. Difficile non ritrovare anche nell’odierna vita quotidiana punti di contatto con questo passato solo in apparenza lontano.

Organizzato dal «Gruppo Volontari Mura» di Pizzighettone, l’evento è basato sul modello del teatro di narrazione.

Storie pizzighettonesi non sarà soltanto una suggestiva visita alle fortificazioni di Pizzighettone, ma anche una vivace e coinvolgente occasione per conoscere e rivivere la storia in prima persona.

Lo spettacolo di narrazione storica con percorso guidato si svolgerà domenica 28 ottobre, giovedì 1 e domenica 4 novembre 2018 con inizio alle ore 15:00 dall’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi (lato cerchia muraria). Il percorso dello spettacolo si svolgerà in parte entro ambienti coperti: l’evento avrà luogo anche in caso di maltempo. Non è richiesta la prenotazione.

Contributo: 5 euro (a favore del «Gruppo Volontari Mura», che organizza lo spettacolo). L’evento non ha scopo di lucro. I contributi raccolti dal «Gruppo Volontari Mura» saranno devoluti esclusivamente al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di Pizzighettone. L’evento è ideato e condotto da Davide Tansini: suoi sono la paternità creativa dello spettacolo e tutti i relativi diritti. I contenuti illustrati da Tansini al pubblico durante la manifestazione sono basati sugli esiti delle sue ricerche in ambito storico. Per la preparazione e la conduzione dello spettacolo Davide Tansini opera gratuitamente. La data, gli orari e i luoghi indicati possono subire variazioni e/o cancellazioni senza necessità né responsabilità di preavviso da parte del «Gruppo Volontari Mura» e/o di Davide Tansini. L’evento fa parte della serie itinerante «Racconti d’autunno 2018».

In breve

Che cosa: storia medievale, rinascimentale e moderna

Come: spettacolo di narrazione storica con percorso guidato

Dove: Pizzighettone(Cremona, Lombardia), cerchia muraria (Piazza d’Armi) – Quando: domenica 28 ottobre, giovedì 1 e domenica 4 novembre 2018, ore 15:00

Conduttore: Davide Tansini

Età consigliata: adulti (dai 20/25 anni in su)

Contributo: 5 €(prenotazione non richiesta)

Info

Cellulare: 349 2203693 – email: eventi@tansini.it