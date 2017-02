“Addaentami” 26 febbraio 2017 Cassano d’Adda, Steet Food Festival e sfilata carri carnevale

Si svolgerà domenica 26 febbraio 2017, dalle ore 11:00 alle ore 21:00, la seconda edizione di ADDaENTAMI, l’evento Street Food di Cassano d’Adda (MI), che dato il periodo si presenterà in versione carnevalesca.

L’iniziativa avrà luogo ai piedi del bellissimo Castello Visconteo e, questo secondo appuntamento, sarà in nome del carnevale, e verrà appunto inserito all’interno della manifestazione carnevalesca della cittadina milanese.

Per l’occasione, una selezione di Food Truck con prodotti di alta qualità, birrifici artigianali e tanta allegria riempiranno piazza Cavour per tutta la giornata, mentre la tradizionale sfilata di carri e musica dal vivo coloreranno le vie cittadine.

Addaentami

Steet Food Festival – Edizione Carnevale

Dal: 26/02/2017

Al: 26/02/2017

Piazza Cavour

Cassano D’adda