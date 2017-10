Apertura Palazzo Piermarini Milano 7 ottobre 2017, orari, visite guidate, ingresso libero

Si tratta della XVI Edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione proposta dall’Associazione Bancaria Italiana, che vanta ormai una tradizione forte e consolidata nel panorama culturale italiano: sabato 7 ottobre 2017, dalle 10.00 alle 19.00, a Milano sarà eccezionalmente aperto al pubblico Palazzo Piermarini, in Via Monte di Pietà, n.7.

Anche quest’anno i più importanti Istituti di Credito nazionali e le Fondazioni di origine bancaria metteranno in mostra, gratuitamente per il grande pubblico, le opere d’arte conservate e tutelate nelle loro sedi storiche, consentendo quindi di aprire al pubblico, per un’intera giornata, i palazzi delle banche trasformati in quest’occasione da luoghi della professione bancaria a spazi museali liberamente aperti alla cittadinanza.

Sabato 7 ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, sarà aperto al pubblico Palazzo Piermarini, sede della Macro Area Territoriale Milano Emilia Romagna di UBI Banca, a Milano, in Via Monte di Pietà, n.7. Il palazzo fu progettato dall’architetto Piermarini, allievo del Vanvitelli , nel 1796 e da allora la contrada dei Tre Monasteri prese il nome di Via Monte di Pietà. Nel palazzo sono raccolte opere d’arte di particolare interesse come i tredici affreschi raffiguranti Santa Chiara e le Storie delle vita di Gesù Cristo oltre ai documenti storici più significativi, a partire dalla Ducale di Ludovico il Moro e dagli Antichi Statuti del 1496, anno di fondazione del Monte di Pietà di Milano.

La Macro Area Territoriale Milano Emilia Romagna organizzerà anche visite guidate di circa 25/30 persone, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, per la prima volta illustrate anche da giovani studenti delle scuole superiori.

“Guida per un giorno”, questo è il nome dell’iniziativa, è un progetto culturale, sempre promosso da ABI, che ha come scopo la diffusione dell’arte tra i ragazzi delle scuole. Per i giovani sarà un’occasione unica di studio, perché si potranno trasformare così in veri protagonisti, collaborando alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.